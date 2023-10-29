Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан допустил распространение конфликта на Ближнем Востоке на другие части региона. По его словам, существует повышенный риск.
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Почему США так считают
Как объяснил Салливан, прокси Ирана продолжают атаковать войска США. Речь идет об американских силах, которые сейчас находятся на Ближнем Востоке.
Мы не теряем бдительности, потому что видим повышенные угрозы нашим войскам по всему региону и повышенный риск распространения этого конфликта на другие части региона,
– сказал советник Байдена.
По его словам, Вашингтон делает все возможное, чтобы сдержать эти угрозы и предотвратить распространение конфликта.
Что этому предшествовало
Недавно США нанесли ответные удары по территории Сирии. Американские военные попали по объектам, контролируемым связанной с Ираном группировкой.
США нанесли удары после того, как американские базы в Ираке и Сирии были атакованы дронами и ракетами. Таким образом, Вашингтон хочет предотвратить расшатывание ситуации на Ближнем Востоке и сдержать будущую агрессию тех группировок, которые считают американцев своими врагами, на фоне войны между ЦАХАЛ и палестинскими боевиками.
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