По словам президента, был найден череп Шани Лук. Он выразил соболезнования семье погибшей девушки.
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Президент Израиля заявил, что Шани Лук отрубили голову
Ее череп найден. Это значит, что эти варварские, садистские твари просто отрубили ей голову, когда они нападали, пытали и убивали израильтян,
– утверждает Ицхак Герцог.
Он также отметил, что около 40 тел до сих пор не идентифицированы.
"То, что мы видели на границе между Газой и Израилем, выходит далеко за рамки. Мы видели бойню. Мы видели, как на улицах текла кровь. Мы видели самые ужасные трагедии, которые только можно представить", – подчеркнул президент.
Что этому предшествовало
- Напомним, что МИД Израиля уже подтвердило гибель Шани Лук.
- Мама Шани утверждает, что тело ее дочери пока не обнаружено. Однако был найден обломок черепной кости, из которого был взят образец ДНК.
- Женщина предполагает, что ее дочь мертва с 7 октября. Возможно, ее убили выстрелом в голову во время теракта ХАМАС.
- Точные обстоятельства смерти Шани пока не известны. Также неизвестно где именно был найден осколок черепа.
Отметим, что Шани опознали из видео, на котором вооруженные палестинцы везут в пикапе обнаженное тело девушки. В тот день она приехала на музыкальный фестиваль Nature Party в Израиле, который проходил в пустыне в 30 километрах от границы с Сектором Газа.