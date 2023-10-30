По словам президента, был найден череп Шани Лук. Он выразил соболезнования семье погибшей девушки.

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Президент Израиля заявил, что Шани Лук отрубили голову

Ее череп найден. Это значит, что эти варварские, садистские твари просто отрубили ей голову, когда они нападали, пытали и убивали израильтян,
– утверждает Ицхак Герцог.

Он также отметил, что около 40 тел до сих пор не идентифицированы.

"То, что мы видели на границе между Газой и Израилем, выходит далеко за рамки. Мы видели бойню. Мы видели, как на улицах текла кровь. Мы видели самые ужасные трагедии, которые только можно представить", – подчеркнул президент.

Что этому предшествовало

  • Напомним, что МИД Израиля уже подтвердило гибель Шани Лук.
  • Мама Шани утверждает, что тело ее дочери пока не обнаружено. Однако был найден обломок черепной кости, из которого был взят образец ДНК.
  • Женщина предполагает, что ее дочь мертва с 7 октября. Возможно, ее убили выстрелом в голову во время теракта ХАМАС.
  • Точные обстоятельства смерти Шани пока не известны. Также неизвестно где именно был найден осколок черепа.

Отметим, что Шани опознали из видео, на котором вооруженные палестинцы везут в пикапе обнаженное тело девушки. В тот день она приехала на музыкальный фестиваль Nature Party в Израиле, который проходил в пустыне в 30 километрах от границы с Сектором Газа.