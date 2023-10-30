По словам президента, был найден череп Шани Лук. Он выразил соболезнования семье погибшей девушки.

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Президент Израиля заявил, что Шани Лук отрубили голову

Ее череп найден. Это значит, что эти варварские, садистские твари просто отрубили ей голову, когда они нападали, пытали и убивали израильтян,

– утверждает Ицхак Герцог.

Он также отметил, что около 40 тел до сих пор не идентифицированы.

"То, что мы видели на границе между Газой и Израилем, выходит далеко за рамки. Мы видели бойню. Мы видели, как на улицах текла кровь. Мы видели самые ужасные трагедии, которые только можно представить", – подчеркнул президент.

Что этому предшествовало

Напомним, что МИД Израиля уже подтвердило гибель Шани Лук.

Мама Шани утверждает, что тело ее дочери пока не обнаружено. Однако был найден обломок черепной кости, из которого был взят образец ДНК.

Женщина предполагает, что ее дочь мертва с 7 октября. Возможно, ее убили выстрелом в голову во время теракта ХАМАС.

Точные обстоятельства смерти Шани пока не известны. Также неизвестно где именно был найден осколок черепа.

Отметим, что Шани опознали из видео, на котором вооруженные палестинцы везут в пикапе обнаженное тело девушки. В тот день она приехала на музыкальный фестиваль Nature Party в Израиле, который проходил в пустыне в 30 километрах от границы с Сектором Газа.