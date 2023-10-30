В то же время официально Германия не сообщала о смерти своих граждан по причине нападения ХАМАС на Израиль по состоянию на утро 30 октября.
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"К сожалению, вчера (29 октября) мы получили известие, что моей дочери больше нет в живых", – сказала Рикарда Лук журналистам.
Шани Лук погибла во время нападения ХАМАС на фестиваль в Израиле / Фото с инстаграммы девушки
С девушки жестоко поиздевались боевики
Видео, где вооруженные палестинцы везут в пикапе обнаженное тело девушки, разлетелось соцсетями, и знакомые Шани узнали ее по татуировкам на ногах.
Девушку опознали по татуировкам на ноге / Фото скриншот с видео
Известно, что она приехала на музыкальный фестиваль Nature Party в Израиле, который проходил в пустыне в 30 километрах от границы с сектором Газа. Сотни участников этого фестиваля были убиты.
Девушка публиковала фото и видео с фестиваля в соцсетях
Ранее сообщалось, что девушка в больнице
Предварительно мать Шани Рикарда Лук сообщала, что располагает данными о госпитализации дочери. Мол, она находится в больнице Сектора Газа в критическом состоянии. Отмечалось, что девушка получила серьезную травму головы, поэтому каждая минута имеет решающее значение.
Рикарда Лук попросила немецкие власти о помощи. В немецком посольстве заявляли, что знают о ситуации и держат контакт с израильскими коллегами.
Когда боевики ворвались на фестиваль, Шани еще успела позвонить семье и после выстрелов связь с ней пропала.
Нападение ХАМАС на Израиль: главное
- По состоянию на 8 октября правительство Израиля подтвердило похищение 100 человек.
- По последним данным, за время активных боевых действий в Израиле Армия обороны страны потеряла 311 своих военнослужащих.
- Среди жертв войны в Израиле есть и украинцы, по состоянию на данный момент известно о гибели 21 гражданина Украины.