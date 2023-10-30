Водночас офіційно Німеччина не повідомляла про смерть своїх громадян унаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль станом на ранок 30 жовтня.

Дивіться також ХАМАС звільнить заручників-росіян, ЦАХАЛ перейшов до нового етапу: конфлікт на Близькому Сході

"На жаль, вчора (29 жовтня) ми отримали звістку, що моєї доньки більше немає в живих", – сказала Рікарда Лук журналістам.



Шані Лук загинула під час нападу ХАМАС на фестиваль в Ізраїлі / Фото з інстаграму дівчини

З дівчини жорстоко познущались бойовики

Відео, де озброєні палестинці везуть у пікапі оголене тіло дівчини, розлетілося соцмережами, й знайомі Шані упізнали її по татуюваннях на ногах.



Дівчину упізнали по татуюваннях на нозі / Фото скриншот з відео

Відомо, що вона приїхала на музичний фестиваль Nature Party в Ізраїлі, який проходив у пустелі за 30 кілометрів від кордону із сектором Газа. Сотні учасників цього фестивалю були вбиті.

Раніше вважали, що дівчина у лікарні

Попередньо мати Шані Рікарда Лук повідомляла, що має дані про госпіталізацію доньки. Мовляв, вона перебуває у лікарні Сектора Гази у критичному стані. Зазначалось, що дівчина отримала серйозну травму голови, тому "кожна хвилина має вирішальне значення".

Рікарда Лук попросила німецьку владу про допомогу. У німецькому посольстві заявляли, що знають про ситуацію і тримають контакт з ізраїльськими колегами.



Дівчина публікувала фото та відео з фестивалю у соцмережах

Коли бойовики вдерлися на фестиваль, Шані ще встигла подзвонити родині та після пострілів зв'язок з нею пропав.

Напад ХАМАС на Ізраїль: головне