Собственно, Михаил Бродский констатировал, что украинцев не удалось пока эвакуировать из Сектора Газа во время выезда оттуда граждан других государств. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир национального телемарафона.

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Эвакуация детей и женщин из Сектора Газа

По словам посла, речь идет о более чем 300 наших земляках, которые с начала обострения войны между ХАМАС и Израилем изъявили желание эвакуироваться из Сектора Газа. Этот район постоянно находится под бомбежками.

На сколько я знаю, пока украинцам не удалось выехать. Но есть живая очередь людей, желающих уехать. Это достаточно много людей. Относительно украинцев – их более 300,

– заявил Бродский.

Кроме того, посол Израиля в Украине констатировал, что среди этих украинцев в большинстве своем именно женщины и дети, проживавшие в Секторе Газа длительное время до активизации боевых действий.

Что касается Израиля, то мы не только не препятствуем, а призываем иностранных граждан уехать из Сектора Газа. К сожалению, ХАМАС препятствует выезду гражданских лиц, поскольку пользуется ими живым щитом. Мы это знаем, и это постоянно видим.

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