Власне, Михайло Бродський констатував, що українців не вдалось поки евакуювати зі Сектора Гази під час виїзду звідти громадян інших держав. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір національного телемарафону.

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Евакуація дітей та жінок з Сектора Гази

За словами посла, йдеться про більш як 300 наших земляків, що від початку загострення війни між ХАМАС та Ізраїлем виявили бажання щодо евакуації із Сектора Гази. Цей район постійно перебуває під бомбардуваннями.

На скільки я знаю, поки українцям не вдалося виїхати. Але є жива черга людей, котрі хочуть виїхати. Це досить багато людей. Щодо українців – їх понад 300,

– заявив Бродський.

Окрім того, посол Ізраїлю в Україні констатував, що серед цих українців здебільшого – саме жінки та діти, що проживали в Секторі Гази тривалий час до активізації бойових дій.

Щодо Ізраїлю, то ми не тільки не перешкоджаємо, а закликаємо іноземних громадян виїхати із Сектора Гази. На жаль, ХАМАС перешкоджає виїзду цивільних осіб, оскільки користується ними живим щитом. Ми це знаємо і це постійно бачимо.

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