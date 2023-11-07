Однако никто этого не будет делать, ведь террористы в подземном городе удерживают заложников. Такой информацией с 24 Каналом поделился военный эксперт Григорий Тамар, добавив, что существует альтернативный вариант зачистки тоннелей без ущерба заложникам.

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Как зачистить тоннели под Сектором Газа

Как подчеркнул военный эксперт, ликвидация ХАМАС равноценна спасению заложников с подземелья в Секторе Газа. Израильская разведка ищет и уничтожает склады с соляркой и дизельные электростанции ХАМАС, благодаря которым функционируют вентиляции в тоннелях. Ведь без вентиляций пребывание в подземном городе невозможно.

Это гораздо проще, чем рыть каналы, качать воду. В теории хорошо, но на практике по-другому. Допускать, что наши заложники погибнут от того, что мы затопили водой, наверное, это не очень хорошая идея.

– подчеркнул Григорий Тамар.

Тамар о зачистке Сектора Газа: смотреть видео

Израиль делает интересные тактические шаги по разрешению военной ситуации с ХАМАС. Кроме того, ни одна страна не воевала в таких условиях как Иерусалим. Ведь израильтяне проводят не только наземную операцию, но и подземную, где протяженность тоннелей более 500 километров.

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