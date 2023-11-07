Однако никто этого не будет делать, ведь террористы в подземном городе удерживают заложников. Такой информацией с 24 Каналом поделился военный эксперт Григорий Тамар, добавив, что существует альтернативный вариант зачистки тоннелей без ущерба заложникам.
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Как зачистить тоннели под Сектором Газа
Как подчеркнул военный эксперт, ликвидация ХАМАС равноценна спасению заложников с подземелья в Секторе Газа. Израильская разведка ищет и уничтожает склады с соляркой и дизельные электростанции ХАМАС, благодаря которым функционируют вентиляции в тоннелях. Ведь без вентиляций пребывание в подземном городе невозможно.
Это гораздо проще, чем рыть каналы, качать воду. В теории хорошо, но на практике по-другому. Допускать, что наши заложники погибнут от того, что мы затопили водой, наверное, это не очень хорошая идея.
– подчеркнул Григорий Тамар.
Тамар о зачистке Сектора Газа: смотреть видео
Израиль делает интересные тактические шаги по разрешению военной ситуации с ХАМАС. Кроме того, ни одна страна не воевала в таких условиях как Иерусалим. Ведь израильтяне проводят не только наземную операцию, но и подземную, где протяженность тоннелей более 500 километров.
Операция ЦАХАЛ в Секторе Газа: что известно
- Пока Израилю удалось выйти на побережье Газы. ЦАХАЛ поразил около 50 объектов ХАМАС, в том числе оперативные резиденции, форпосты, военные позиции и подземную инфраструктуру. Кроме того, в ближнем бою ликвидировали террористов. В Израиле добавили, что огонь не будут прекращаться.
- В ЦАХАЛ сообщили, что наземные войска 6 ноября взяли под контроль военный лагерь ХАМАС в Секторе Газа, в котором размещались наблюдательные пункты, тренировочные площадки и подземные тоннели для террористов. Бойцам ЦАХАЛ удалось ликвидировать несколько террористов ХАМАС.
- На спутниковых снимках видно, что израильские войска продвинулись на многие километры и, похоже, фактически отрезали боевиков ХАМАС от южной части. ЦАХАЛ продвигаются по трем основным маршрутам – с северо-запада, северо-востока и юга.