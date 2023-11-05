Израильские военные достигли позиций на побережье Газы. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщил ЦАХАЛ.
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Что рассказал ЦАХАЛ
Представители ЦАХАЛ заявили, что 36-я дивизия Армии обороны Израиля достигла побережья, когда пыталась окружить палестинских боевиков и нанести удары по объектам ХАМАС в Газе.
За 12 часов военнослужащие подразделения поразили около 50 объектов, в том числе в зоне боевых действий, оперативные резиденции, форпосты, военные позиции и подземную инфраструктуру, а также в ближнем бою ликвидировали террористов.
– говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Израиль не будет прекращать огонь
Об окружении Газы Армия обороны Израиля сообщала несколько дней назад. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари дал понять, что йеменским хуситам и Хезболле не удастся отвлечь еврейское государство от операции против палестинских боевиков.
По его словам, город Газа является центром деятельности ХАМАС. Также Хагари подчеркнул, что вопрос о прекращении огня в настоящее время вообще не рассматривается Израилем.
Что говорят эксперты о Секторе Газы
- Недавно политолог из Израиля и бывший дипломат в Москве Михаил Пелливерт в беседе с 24 Каналом отметил, что ни одна арабская страна не захочет решать проблему Газы. По его словам, палестинцы остались сиротами в политическом плане. Эксперт предположил, что по завершении боевых действий еврейскому государству придется заняться послевоенным обустройством жизни для этих людей.
- Недавно бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что площадь Газы может стать в 2 раза меньше в результате войны между ХАМАС и Израилем. По его мнению, эта территория может даже полностью отойти еврейскому государству.