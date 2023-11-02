Армия обороны Израиля полностью оцепила город Газа. Об этом пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари сказал в четверг, 2 ноября, на пресс-конференции.

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Что рассказал Хагари

Спикер ЦАХАЛ назвал Газу центром деятельности палестинских боевиков.

Наши войска завершили оцепление города Газа, центра деятельности ХАМАС,

– сказал он.

Хагари заявил, что лидер ХАМАС Исмаил Хания должен прилететь в Иран на своем частном самолете. Сейчас Хания живет в Катаре.

Также он сказал, что Хезболла и йеменские хуситы своими атаками на Израиль пытаются отвлечь еврейское государство от операции в Газе. Хагари подчеркнул, что ЦАХАЛ сосредоточен на ХАМАС. Отвечая на вопрос журналистов о возможном прекращении огня, Хагари отметил, что в настоящее время понятие "прекращение огня" Израилем вообще не рассматривается.

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