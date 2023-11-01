Однако в первую очередь за ХАМАС стоит Катар. Таким предположением с 24 Каналом поделился главный редактор портала "Детали" (Израиль) Эмиль Шлеймович, отметив, что переговоры об освобождении заложников на тех или иных условиях ведет именно Катар.

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Как Катар причастен к группировке ХАМАС

Как пояснил Шлеймович, Катар – это небольшое и чрезвычайно агрессивное государство, которое "кормится" нефтяными долларами и за последние несколько лет вложило сотни миллионов долларов в группировку ХАМАС.

Именно Катар оказывает непосредственное влияние на группировку ХАМАС, а уже потом Иран,

– заметил главный редактор портала "Детали".

В ближайшее время Израиль не видит перспектив заключить с ХАМАС соглашение по обмену пленных. Даже посреднические усилия Катара не приносят нужных результатов.

В последнее время Катар стал понимать, что ХАМАС его просто обманывает – дает обещания, которые потом не выполняет и объясняет это "продолжением серьезных ударов Израиля",

– сказал Эмиль Шлеймович.

Сколько заложников похитили ХАМАС

Шлеймович отметил, что родственники заложников просят власти Израиля, чтобы боевые действия на территории Сектора Газа велись с малейшим риском для пленных. Также сама группировка ХАМАС ведет психологическую войну против Израиля. Заявляя, что 50 заложников погибли из-за авиаударов Иерусалима.

Мы действительно не знаем, какое количество заложников убито, какое количество казнено. Это может быть абсолютной ложью, потому что если завтра будут освобождены пленные или будет проведено какое-либо соглашение по обмену, то ХАМАС и Исламский джихад могут попытаться оставить каких-то людей,

– подчеркнул Эмиль Шлеймович.

Пока известно о 240 распознанных израильтянах, которых боевики ХАМАС взяли в плен во время вторжения в Израиль. Количество заложников постоянно увеличивается, ведь есть немало обескровленных тел, которые продолжают идентифицировать с привлечением археологов. Также многие израильтяне считаются пропавшими без вести.

Эмиль Шлеймович о состоянии израильтян, которых похитил ХАМАС: смотреть видео

Более того, после полного окончания идентификации около 40 человек не удастся определить. Вероятно, они будут считаться бесследно исчезнувшими, потому что не будет подтверждения живы они или мертвы.

Шлеймович подчеркнул, что ХАМАС торгуются не только за живых израильтян, но и за мертвых, тела которых террористы похитили из Израиля. В Иерусалиме надеются, что удастся освободить определенное количество заложников благодаря боевым действиям в Секторе Газа. Ведь попытка Катара помочь с треском провалилась.

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