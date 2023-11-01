Однак, насамперед за ХАМАС стоїть Катар. Таким припущенням з 24 Каналом поділився головний редактор порталу "Деталі" (Ізраїль) Еміль Шлеймович, зауваживши, що перемовини про звільнення заручників на тих чи тих умовах веде саме Катар.

Дивіться також Дружба з ХАМАС чи Нетаньягу: кого підтримує Росія і чому Путіну вигідна війна на Близькому Сході

Як Катар причетний до угруповання ХАМАС

Як пояснив Шлеймович, Катар – це невелика та надзвичайно агресивна держава, яка "годується" нафтовими доларами та яка за останні кілька років вклала сотні мільйонів доларів в угруповання ХАМАС.

Саме Катар має безпосередній вплив на угруповання ХАМАС, а вже потім Іран,

– зауважив головний редактор порталу "Деталі".

Найближчим часом Ізраїль не бачить перспектив укласти з ХАМАС угоду про обмін полонених. Навіть посередницькі зусилля Катару не приносять потрібних результатів.

Останнім часом Катар почав розуміти, що ХАМАС його просто обманює – дає обіцянки, які потім не виконує, і пояснює це "продовженням серйозних ударів Ізраїлю",

– сказав Еміль Шлеймович.

Скільки заручників викрали ХАМАС

Шлеймович зазначив, що родичі заручників просять владу Ізраїлю, аби бойові дії на території Сектора Гази велися з найменшим ризиком для полонених. Також саме угруповання ХАМАС веде психологічну війну проти Ізраїлю. Заявляючи, що буцімто 50 заручників загинули через авіаудари Єрусалиму.

Ми насправді не знаємо, яка кількість заручників вбита, яка кількість страчена. Це може бути абсолютною брехнею, бо якщо завтра будуть звільненні полонені, чи буде проведена якась угода з обміну, то ХАМАС та Ісламський джихад можуть спробувати залишити якихось людей,

– підкреслив Еміль Шлеймович.

Наразі відомо про 240 розпізнаних ізраїльтян, яких бойовики ХАМАС взяли в полон під час вторгнення в Ізраїль. Кількість заручників постійно збільшується, адже є чимало знекровлених тіл, яких продовжують ідентифікувати із залученням археологів. Також чимало ізраїльтян вважаються зниклими безвісти.

Еміль Шлеймович про стан ізраїльтян, яких викрав ХАМАС: дивитися відео

Ба більше, після повного закінчення ідентифікації близько 40 осіб не вдасться визначити. Імовірно, вони вважатимуться безслідно зниклими, бо не буде підтвердження живі вони чи мертві.

Шлеймович наголосив, що ХАМАС торгуються не лише за живих ізраїльтян, а й за мертвих, тіла яких терористи викрали з Ізраїлю. В Єрусалимі сподіваються, що вдасться звільнити певну кількість заручників завдяки бойовим діям у Секторі Гази. Адже намагання Катару допомогти з тріском провалилося.

Заручники у полоні ХАМАС: останні новини