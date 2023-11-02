Речь идет о туннелях Сектора Газа, которые перешли под контроль Израиля с момента начала наземного наступления.

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ЦАХАЛ рассказал подробности операции

В докладе говорится, что саперы используют разные типы роботов и взрывные устройства для разрушения туннелей и мин-ловушек, которые установили ХАМАС. Также идет ликвидация самих террористов.

Возможно, сначала им удавалось нас беспокоить, стреляя с выходов из туннелей, но после того, как мы установили контроль над районами, началась инженерная операция,

– рассказал старший офицер Южного командования.

Он также заявил, что Израиль собирается обрушить тоннели на террористов, поэтому "это станет зоной смерти".

Они допустили ошибку, они выбрали место, откуда им не убежать. Они умрут в туннелях,

– сказал он.

В докладе говорится, что войска уже разрушили около 100 тоннелей, не считая пострадавших от авиаударов.

Что предшествовало

Отметим, что в Секторе Газа продолжается наземная операция. В частности, вечером 31 октября армия Израиля атаковала лагерь беженцев Джабалия, а затем прорвала переднюю линию обороны.

В ЦАХАЛ заверили, что нанесли удар по подземным туннелям, но когда они упали, то обрушились и здания вокруг.

ХАМАС заявляет, что в результате атаки на лагерь Джабалия погибли по меньшей мере 50 человек, среди которых якобы 25 гражданских.

Справка. Лагерь Джабалия – это самый большой из восьми таких лагерей на территории Сектора Газа. На июль 2023 года там было зарегистрировано более 116 тысяч палестинских беженцев.