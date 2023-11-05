У Израиля нет ни сил, ни времени, чтобы думать над решением подобных вопросов. Об этом 24 Каналу рассказал политолог из Израиля, бывший дипломат в Москве Михаил Пелливерт, добавив, что эмоциональный фон вокруг и память о преступлениях ХАМАС этому тоже не способствуют.

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Что ждет Сектор Газа

После всех зверств, совершенных террористами 7 октября, Израиль может считать, что будущее палестинцев – это не его проблема. Но если мыслить рационально и абстрагироваться от случившейся трагедии, то, вероятно, надо признать, что проблема Сектора Газа – это проблема, которую не захочет решать ни одна арабская страна.

В политическом смысле палестинцы остались сиротами. Вместо того чтобы помочь разрешить сложный политический и гуманитарный кризис, арабские страны решают совсем другие проблемы,

– рассказал Михаил Пелливерт.

Следовательно, послевоенное обустройство жизни в Секторе Газа все-таки будет задачей Израиля. Одной из главных причин является то, что территория расположена всего в 2 – 3 километрах от израильской границы.

Политолог из Израиля предположил, что в будущем ждет Сектор Газа: смотрите видео

Сегодня многие люди сочувствуют ХАМАС, они голосовали за него и являются частью большой социальной структуры этой террористической организации. Однако есть надежда, что остались те, кто не участвовал в военных действиях. Именно они хотят жить в цивилизованном мире.

Я сделаю такое историческое замечание: врага можно либо победить, либо перевоспитать. Сегодня мы стоим перед ситуацией, когда, вероятно, Сектор Газа будет на Израиле. Нам понадобится много лет для того, чтобы перевоспитать всех тех людей, которые выросли в тотальной ненависти к евреям, израильтянам и Западу,

– подчеркнул Михаил Пелливерт.

Это очень серьезная проблема, и вряд ли Израиль в одиночку с ней справится. Стране может потребоваться международная помощь и поддержка.

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