Он подчеркнул, что речь не идет о длительной оккупации палестинских земель. В настоящее время израильские войска продолжают действовать в глубине Газы.
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Оккупации не будет
Старший советник премьер-министра Нетаньяху Марк Регев объяснил, каким будет послевоенный план Израиля. Он подчеркнул, что действия ЦАХАЛ могут меняться в зависимости от ситуации, однако речь не идет о длительной оккупации.
Я думаю, что можно было бы ожидать чего-то более подвижного, более гибкого, когда мы сможем входить и выходить по мере надобности, чтобы справиться с ситуацией с безопасностью. Мы не говорим о какой-либо длительной оккупации Сектора Газа,
– объяснил советник.
Ранее Беньямин Нетаньяху утверждал, что Израиль будет нести "общую ответственность за безопасность" в Газе в течение "неопределенного периода" после окончания войны. Советник подчеркнул, что нужно различать присутствие безопасности и политический контроль.
По его словам, важно не допустить возрождения террористического элемента в Секторе Газа, ведь нет смысла делать что-либо для того, чтобы вернуться к началу. Присутствие израильской службы безопасности не означает оккупацию. Израиль выступает за определенные "рамки" в этом вопросе.
Война на Ближнем Востоке: новости
- Израильская армия продолжает наземную операцию в секторе Газа. Министр обороны страны сообщил, что лидер боевиков ХАМАС Яхья Синвар окруженный в собственном бункере. Он полностью изолирован от мира и своих коллег.
- Конечная цель первой фазы операции – штурм помещения больницы, в подземелье которой расположен штаб палестинских боевиков. Сейчас продолжаются уличные бои, которые усложнены тем, что в любой момент боевики могут исчезнуть в системе подземных тоннелей.
- Израильские силы сначала планировали запустить воду или газ в тоннели, однако идею отвергли из-за риска для заложников. Израильская разведка ищет и уничтожает склады с соляркой и дизельные электростанции ХАМАС, благодаря которым функционируют вентиляции в туннелях – без них пребывание там невозможно.