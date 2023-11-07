Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Григорий Тамар. По его словам, продолжаются тяжелые уличные бои между ЦАХАЛ и боевиками ХАМАС.

Читайте также Единственное, что действует на ХАМАС – военное давление, – Нетаньяху назвал условие прекращения огня в Газе

Как действует израильская армия

Григорий Тамар отметил, что обычно во время полномасштабного наступления наземные войска пытаются вбить клин в оборону врага, чтобы затем совершать фланговые маневры, разворачиваться, отрезать врага, брать его в окружение. Однако в Секторе Газы другая ситуация.

Фронта как такового нет. В любой момент боевики могут спуститься под землю через туннели и исчезнуть. Поэтому израильская армия взяла, прежде всего, северный сектор в двойное окружение. Первое нацелено внутрь круга, а внешнее – в другую сторону, чтобы избежать попыток прорыва. Израильская армия действует как удав. Это такое равномерное напряжение со всех сторон,

– объяснил он.

В то же время продолжаются тяжелые уличные бои. Палестинские боевики выпустили сотни противотанковых ракет по технике Израиля. ЦАХАЛ имеют потери среди бронетехники, несколько танков и бронетранспортеров были повреждены или уничтожены. Также через неделю были убиты 30 израильских военных.

ХАМАС продолжает вести ракетные обстрелы израильских тылов. Дело в том, что у боевиков есть законсервированные подземные стартовые площадки, где подготовлены ракеты. Там устанавливают таймер и активизируют дистанционно. Точность ХАМАС точно не требуется. Им важно, чтобы ракеты попали на территорию Израиля.

Григорий Тамар о задачах ЦАХАЛ: смотрите видео

Инновации в ЦАХАЛ

Военные ЦАХАЛ используют во время боевых действий инновационные технологии. Военный эксперт отметил, что ранее проходили консультации между израильскими и украинскими офицерами на территории третьих стран, в основном в Польше и Чехии.

Сначала они были между офицерами военно-медицинской службы, затем – расширенеые консультации по ПВО, войскам связи и так далее. Консультации продолжались несколько месяцев. Однако завершились через полгода после выборов в Израиле. Однако и для ЦАХАЛ, и для ВСУ было бы полезно восстановить их.

Украине придется в перспективе выстраивать Воздушные силы по формату НАТО. Израильская авиация – лучшая в мире. Но и нам сегодня есть чему у вас поучиться. Войны такого масштаба, как в Украине, Израиль не вел 50 лет. Нам обменяться этим опытом для двусторонней выгоды, чтобы повысить боеспособность наших армий,

– считает Тамар.

Война между ХАМАС и Израилем: последние новости