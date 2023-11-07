Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Григорій Тамар. За його словами, тривають важкі вуличні бої між ЦАХАЛ та бойовиками ХАМАС.

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Як діє ізраїльська армія

Григорій Тамар зазначив, що зазвичай під час повномасштабного наступу наземні війська намагаються вбити клин в оборону ворога, щоб потім здійснювати флангові маневри, розвертатися, відрізати ворога, брати його в оточення. Однак у Секторі Гази інша ситуація.

Фронту як такого нема. У будь-який момент бойовики можуть спуститись під землю через тунелі та щезнути. Тому ізраїльська армія взяла насамперед північний сектор у подвійне оточення. Перше націлене всередину кола, а зовнішнє – в інший бік, щоб уникнути спроб прориву. Ізраїльська армія діє, як удав. Це таке рівномірне напруження з усіх боків,

– пояснив він.

Водночас тривають важкі вуличні бої. Палестинські бойовики випустили сотні протитанкових ракет по техніці Ізраїлю. ЦАХАЛ мають втрати серед бронетехніки, кілька танків та бронетранспортерів було пошкоджено або знищено. Також за тиждень було вбито 30 ізраїльських військових.

ХАМАС продовжує вести ракетні обстріли ізраїльських тилів. Річ у тім, що бойовики мають законсервовані підземні стартові майданчики, де підготовані ракети. Там встановлюють таймер та активізують дистанційно. Точність ХАМАС точно не потрібна. Їм важливо, щоб ракети влучили на територію Ізраїлю.

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Інновації у ЦАХАЛ

Військові ЦАХАЛ використовують під час бойових дій інноваційні технології. Військовий експерт зауважив, що раніше відбувались консультації між ізраїльськими та українськими офіцерами на території третіх країни, здебільшого у Польщі та Чехії.

Спочатку вони були між офіцерами військово-медичної служби, потім – розширені консультації щодо ППО, військ зв'язку тощо. Консультації тривали кілька місяців. Однак завершились через пів року, після виборів у Ізраїлі. Однак і для ЦАХАЛ, і для ЗСУ було б корисно відновити їх.

Україні доведеться у перспективі вибудовувати Повітряні сили за форматом НАТО. Ізраїльська авіація – найкраща у світі. Але і нам сьогодні є чому у вас повчитися. Воєн такого масштабу, як в Україні, Ізраїль не вів 50 років. Нам обмінятись цим досвідом для двосторонньої вигоди, щоб підвищити боєздатність наших армій,

– вважає Тамар.

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