Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант. Він також підтвердив, що сили ЦАХАЛ дійсно перебувають на території міста Газа.

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Лідер ХАМАС ховається у бункері

За словами ізраїльського міністра, лідер ХАМАС нині перебуває у бункері на території Сектора Гази. Галант наголосив, що Сінвар ізольований від світу й навіть не підтримує зв'язок з бойовиками.

Ховається у своєму бункері та не контактує зі спільниками,

– заявив міністр оборони Ізраїлю.

Він також повідомив, що Сектор Гази – це "найбільша терористична база, яку створила людина". Галант заявив, що саме з цієї причини для терористів не буде жодних гуманітарних пауз, поки ХАМА не поверне усіх заручників, яких викрав з Ізраїлю.

Що відомо про Сінвара Яхья Сінвар – 61-річний лідер бойовиків ХАМАС, який відкидає будь-які пропозиції щодо примирення з Ізраїлем. Обійняв посаду у 2017 році, змінивши Ісмаїла Ганія. Сінвар є найвищим чиновником ХАМАС у Газі та фактичним правителем Гази, а також другим за впливом членом ХАМАС після Ганія. Відомо, що 22 роки Сінвар провів у тюрмі, відбуваючи покарання за підривну діяльність та вбивства.

Ізраїль пригрозив ліквідацією Сінвару

Бойовики ХАМАС напали на Ізраїль зранку 7 жовтня, завдавши масованого ракетного удару. Бійці ЦАХАЛ відразу почали давати відсіч терористам й завдавали ударів у відповідь.

Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі 9 жовтня заявив, що лідера бойовиків ХАМАС буде ліквідовано. Він додав, що військове та політичне керівництво ХАМАС та всі його активи – підпадають під атаку та приречені.

Яхья Сінвар – командувач кампанії й він "мертвий",

– заявив Хагарі.