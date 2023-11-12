Про це 24 Каналу заявив головний редактор видання "Деталі" (Ізраїль) Еміль Шлеймович, зауваживши, що нині Ізраїль уперше у своїй практиці застосовує тактичні групи, в яких є різні роди військ.

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"Ще ніколи в історії армії оборони Ізраїлю одразу три дивізії не вели війну на такій маленькій ділянці території, якщо говорити про північну частину Сектора", – сказав Шлеймович.

Скільки триватиме операція ЦАХАЛ – сказати складно. На це впливає багато факторів. Ще у 2014 році ізраїльська армія створювала основу карти підземель ХАМАС. Однак під час операції ЦАХАЛ продовжує виявляти нові об'єкти.

У підземному місті ХАМАС є два рівні тунелів – верхній тактичний, на якому діють бойовики, та нижній – на більшій глибині, аби туди не дістали протибункерні бомби.

Складно сказати, як відбуватиметься війна в цих тунелях, якщо, імовірно, щонайменше велика частина заручників перебуває там,

– зазначив головний редактор видання.

Скільки може тривати операція ЦАХАЛ

За словами Еміля Шлеймовича, перша оцінка була від 2-х тижнів до 6-ти місяців. Ймовірно, це будуть ще тижні. У разі, якщо унаслідок прориву чи змови не ліквідують певного лідера ХАМАС.

"Тяжкі бої. Просування триває дуже повільно. Тут не може бути якогось прямого точного прогнозу", – наголосив головний редактор видання.

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