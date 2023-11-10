Ізраїльська сторона вела важкі переговори із терористами щодо звільнення полонених. Зрештою, таки вдалося досягти згоди на обмін сотні осіб.

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Про що домовилися

Журналісти, ознайомлені з ходом перемовин, зазначають, що Ізраїль наполягав на тому, аби обміняти якомога більшу кількість людей. Зрештою, сторони домовилися про звільнення палестинських жінок і дітей, утримуваних Ізраїлем, в обмін на 100 жінок і дітей, яких утримує ХАМАС.

Раніше речник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявляв, що у полоні ХАМАС перебувають 245 заручників. Крім того, керівництво країни наголошувало, що звільнення заручників – головна умова для тимчасового припинення вогню по Сектору Гази.

Напередодні, за словами Білого дому, Ізраїль погодився запровадити щоденні чотиригодинні паузи у північній частині Сектора Гази. Це робитимуть для того, щоб палестинці з півночі регіону мали змогу переміститися на південь.

Нагадаємо, що ЦАХАЛ повністю оточив місто Газа, а сам анклав розділив на дві частини. Над північчю Сектора Гази Хамас втратив контроль.

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