Про це заявив Муса Абу Марзук – член політбюро та голова так званого "відділу із зовнішніх зв'язків" ХАМАС. Його слова цитують російські пропагандистські ЗМІ.

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Росія "найближчий друг" для ХАМАС

Марзук заявив, що ХАМАС отримав від російського МЗС список громадян, які можуть бути серед заручників. Нині бойовики розшукують росіян та навіть готові їх відпустити.

Від російської сторони через МЗС ми отримали список громадян, які мають подвійне громадянство. Ми до цього списку дуже уважно ставимося і ретельно оброблятимемо, тому що ми дивимося на Росію як на нашого найближчого друга,

– заявив представник бойовиків ХАМАС.

За словами Марзука, у полоні ХАМАС 8 громадян Росії. Він наголосив, що наразі їх розшукують, а як тільки знайдуть – відпустять. Марзук заявив, що ХАМАС це зробить, попри складнощі "ситуації, яка склалася".

Представник ХАМАС також наголосив, що до мирних громадян буцімто "ставляться як до гостей".

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