Об этом заявил Муса Абу Марзук – член политбюро и глава так называемого "отдела по внешним связям" ХАМАС. Его слова цитируют российские пропагандистские СМИ.

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Россия "ближайший друг" для ХАМАС

Марзук заявил, что ХАМАС получил от российского МИДа список граждан, которые могут быть среди заложников. В настоящее время боевики разыскивают россиян и даже готовы отпустить их.

От российской стороны через МИД мы получили список граждан, имеющих двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и будем тщательно обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга,

– заявил представитель боевиков ХАМАС.

По словам Марзука, в плену ХАМАС 8 граждан России. Он подчеркнул, что сейчас их разыскивают, а как только найдут – отпустят. Марзук заявил, что ХАМАС это сделает, несмотря на сложности сложившейся ситуации.

Представитель ХАМАС также подчеркнул, что к мирным гражданам якобы "относятся как к гостям".

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