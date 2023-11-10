Израильская сторона вела тяжелые переговоры с террористами по освобождению пленных. В конце концов удалось достигнуть согласия на обмен сотни человек.
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О чем договорились
Журналисты, ознакомленные с ходом переговоров, отмечают, что Израиль настаивал на том, чтобы обменять как можно больше людей. В конце концов стороны договорились об освобождении палестинских женщин и детей, удерживаемых Израилем, в обмен на 100 женщин и детей, которых содержит ХАМАС.
Ранее представитель Армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари заявлял, что в плену ХАМАС находятся 245 заложников. Кроме того, руководство страны отмечало, что освобождение заложников – главное условие для временного прекращения огня по Сектору Газа.
Накануне, по словам Белого дома, Израиль согласился ввести ежедневные четырехчасовые паузы в северной части Сектора Газа. Это будут делать для того, чтобы палестинцы с севера региона могли переместиться на юг.
Напомним, что ЦАХАЛ полностью оцепил город Газа, а сам анклав разделил на две части. Над севером Сектора Газа Хамас потерял контроль.
"Узники" ХАМАС: что известно о заложниках боевиков
- Начиная со дня нападения на Израиль, 7 октября палестинские террористы захватывали в плен гражданских израильтян, а также иностранных граждан.
- 20 октября ХАМАС освободил первых двух заложниц – мать и дочь из США Джудит и Натали Раанан. Они прибыли в Израиль на день рождения родственника.
- 24 октября боевики освобдили еще двух пожилых заложниц – 79-летнюю Нурит Купер и 85-летнюю Йохевед Лифшиц.
- Кроме того, по данным израильских СМИ, Красный Крест договаривается о обмен 50 иностранных пленных при посредничестве Катара.
- Также боевики ХАМАС заявили о готовности освободить из плена россиян, потому что "смотрят на Россию как на ближайшего друга ".