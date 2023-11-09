Об объявлении паузы и открытии двух гуманитарных коридоров рассказал представитель Белого дома Джон Кирби. Он отметил, что это делают, чтобы у палестинцев была возможность искать спасения от военных операций Израиля.

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Гуманитарную паузу инициировал Байден

Израильтяне заверили нас, что во время паузы в этих районах не будет никаких военных операций, и что этот процесс начинается сегодня (9 ноября – 24 Канал),

– сказал Кирби.

Предшествовали этому призывы Джо Байдена. Он долгое время требовал от Израиля, чтобы он прекратил боевые действия для освобождения заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС.

А уже в четверг 9 ноября Байден отметил, что пока нет "никакой возможности" для формального прекращения огня. По его словам, это "заняло немного больше времени", чем он надеялся, чтобы Израиль согласился на гуманитарные паузы.

Собственно, в понедельник Байден по телефону попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ввести ежедневные паузы. Он также просил сделать паузу по меньшей мере на три дня, чтобы дать возможность провести переговоры по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС.

Я попросил даже более длительную паузу для некоторых из них,

– прокомментировал Байден прошение о паузе.

В Израиле все опровергают

Так, офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху опроверг заявление Белого дома, передает Times Of Israel. В нем отметили, что Израиль не соглашался на ежедневную четырехчасовую гуманитарную паузу в северной части сектора Газа, начиная с 9 ноября.

В Израиле эти паузы были введены еще с воскресенья. Гуманитарный коридор открыли на дороге Салах а-Дин, чтобы эвакуировать палестинцев с севера Газы на ее юг. В стране называют эту политику "гуманитарным коридором", а не "гуманитарными паузами".

Боевые действия продолжаются, и не будет никакого прекращения огня без освобождения наших пленных,

– говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

Обратим внимание, что локальной паузы придерживаются на ежедневной основе. Так, в среду она длилась на час дольше, а в четверг – на шесть из-за большого количества палестинцев, стремившихся покинуть этот район.

Обратим внимание! Оценки ЦАХАЛ свидетельствуют о том, что только в среду коридором воспользовались около 50 тысяч палестинцев, направлявшихся на юг.

В то же время Нетаньяху не согласился с предложением установить режим прекращения огня в Секторе Газа сроком на 5 дней в обмен на освобождение части заложников. Об этом рассказали журналисты The Guardian, ссылаясь на собственные источники.