ЦАХАЛ готовий допомогти з евакуацією немовлят з лікарні "Аль-Шифа". Про це речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі повідомив у неділю, 12 листопада, на брифінгу.
До теми Ізраїль та ХАМАС погодилися обмінятися заручниками: кого звільнять у першу чергу
Що сказав Хагарі
Контрадмірал зауважив, що цей медичний заклад не перебуває в облозі. За його словами, східний бік лікарні відкритий.
Східна сторона лікарні відкрита, на вулиці Аль-Вехда, для безпечного проходу жителів Гази, які бажають покинути лікарню. Ми регулярно спілкуємося безпосередньо з персоналом,
– сказав речник ЦАХАЛ.
Хагарі заявив, що співробітники цієї лікарні попросили ізраїльських військових допомогти перевезти немовлят з педіатричного відділення до більш безпечного медзакладу. ЦАХАЛ погодився.
За даними Reuters, спочатку у цій лікарні перебували 45 новонароджених. Однак потім 2 немовлят загинули.
Що кажуть експерти про війну на Близькому Сході
- Кандидат політичних наук Станіслав Желіховський нещодавно у розмові з 24 Каналом припустив, що Армії оборони Ізраїлю не дозволять занадто довго перебувати у Секторі Гази. За його словами, Вашингтон хоче розмістити там міжнародні сили, а також зберегти Палестинську автономію.
- Як повідомлялося раніше, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко пов'язав пропалестинські мітинги, що проходять у великих містах різних країн світу, з роботою пропаганди. Він зауважив, що такі демонстрації можуть впливати на рішення урядів цих держав.
- Не так давно колишній посол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман заявив, що бойовики ХАМАС використовують заручників як живий щит. Звільнення цих людей є найголовнішою проблемою для ЦАХАЛ.