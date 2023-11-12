ЦАХАЛ готовий допомогти з евакуацією немовлят з лікарні "Аль-Шифа". Про це речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі повідомив у неділю, 12 листопада, на брифінгу.

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Що сказав Хагарі

Контрадмірал зауважив, що цей медичний заклад не перебуває в облозі. За його словами, східний бік лікарні відкритий.

Східна сторона лікарні відкрита, на вулиці Аль-Вехда, для безпечного проходу жителів Гази, які бажають покинути лікарню. Ми регулярно спілкуємося безпосередньо з персоналом,

– сказав речник ЦАХАЛ.

Хагарі заявив, що співробітники цієї лікарні попросили ізраїльських військових допомогти перевезти немовлят з педіатричного відділення до більш безпечного медзакладу. ЦАХАЛ погодився.

За даними Reuters, спочатку у цій лікарні перебували 45 новонароджених. Однак потім 2 немовлят загинули.

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