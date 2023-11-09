Про це у розмові з 24 Каналом відзначив експосол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман. Наразі йдуть перемовини щодо звільнення декількох заручників.

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Важка битва попереду

Наразі завдання ЦАХАЛ – захопити декілька важливих бункерів керівництва ХАМАС, сказав Міл-Ман. Є припущення, що частина з них могла переміститися у південну частину. Але бойовики розуміють, що вони будуть ліквідовані.

Попереду важкий бій. Місто оточене, кільце стискається. Питання – яку ціну заплатить ЦАХАЛ. Це немалий фактор. Життя кожного солдата на вагу золота,

– відзначив він.

Щодо заручників, то ХАМАС їх використовує у якості "живого щита". Наразі мовиться про 239 осіб, які перебувають у полоні бойовиків.

"Наша ціль – звільнити усіх заручників. Зараз паралельно йде переговорний процес, який веде Катар і його представники, також за допомогою США, про звільнення від 10 до 15 заручників. Ми точно не знаємо про яку групу йдеться", – сказав Аркадій Міл-Ман.

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Щоб звільнити цю групу, терористи ХАМАС вимагають перерву у бойових діях. Але вона очевидно буде використана бойовиками, щоб укріпити свої позиції.

"Тому дилема як себе вести і просунути цей процес. Звільнення їх (заручників – 24 Канал) з полону – найголовніше завдання цієї війни", – додав колишній посол.

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