Про них 24 Каналу розповів головний редактор порталу "Деталі" (Ізраїль) Еміль Шлеймович. Одна з проблем – не до кінця ідентифіковані ті місця, де тримають заручників.
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Знищення тунелів ХАМАС
Ще одна проблема – у призначені тунелів. Вони розташовані не просто під цивільною інфраструктурою, а часто це системи життєзабезпечення цих же об'єктів.
"Тобто не можна заблокувати вентиляцію, не спричинивши проблем для лікарні", – пояснив редактор порталу.
Тому такі методи, як затоплення не використовуються. Оскільки не відомо який збиток це принесе.
Еміль Шлеймович про особливості тунелів в Секторі Гази: дивитись відео
Також є тунелі, які використовуються як комунікаційні або звичайні лази. Завдяки сучасним технологіям вони просвічуються.
Наша армія давно взяла ті села, які були близько біля кордону і там видні ці тунелі, які йдуть всередину Гази. Є свідчення, що були бої у самих тунелях, що туди заходили спецпризначенці,
– відзначив Шлеймович.
Але просуватися ізраїльська армія вимушена обережно. За словами Шлеймовича, бойовики тримають у тунелях склади зі зброєю та паливом. Все це може злетіти у повітря.
"Тому просування йде повільно, аби більше мешканців Гази встигли залишити території, які близько до боїв", – додав він.
Знищення тунелів ХАМАС: основні новини
- Ізраїль збирається обвалити тунелі на терористів, що "стане зоною смерті". Ізраїльські сапери використовують різні типи роботів та вибухові пристрої для руйнування.
- Зачистка бойовиків у тунелях – дуже складна операція, якою займаються спецпризначенці. Це велике підземне місто, яке прослуховують і простежують.
- Деякі експерти припускають альтернативний варіант зачистки тунелів без шкоди для заручників. Ізраїльська розвідка може шукати станції ХАМАС, завдяки яким функціонує вентиляція. Без неї життя у підземеллях неможливе.