Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил экспосол Израиля в России Аркадий Мил-Ман. Сейчас идут переговоры по освобождению нескольких заложников.

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Трудная битва впереди

Задача ЦАХАЛ – захватить несколько важных бункеров руководства ХАМАС, сказал Мил-Ман. Предполагается, что часть из них могла переместиться в южную часть. Но боевики понимают, что они будут ликвидированы.

Впереди тяжелое сражение. Город окружен, кольцо сжимается. Вопрос – какую цену заплатит ЦАХАЛ. Это немалый фактор. Жизнь каждого солдата на вес золота,

– отметил он.

Что касается заложников, ХАМАС их использует в качестве "живого щита". В настоящее время говорится о 239 человек, которые находятся в плену боевиков.

"Наша цель – освободить всех заложников. Сейчас параллельно идет переговорный процесс, который ведет Катар и его представители, также с помощью США, об освобождении от 10 до 15 заложников. Мы точно не знаем о какой группе идет речь", – сказал Аркадий Мил-Ман.

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Чтобы освободить эту группу, террористы ХАМАС требуют перерыв в боевых действиях. Но он, очевидно, будет использован боевиками, чтобы укрепить свои позиции.

"Поэтому дилемма как себя вести и продвинуть этот процесс. Освобождение их (заложников – 24 Канал) из плена – самая главная задача этой войны", – добавил бывший посол.

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