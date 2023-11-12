ЦАХАЛ готов помочь с эвакуацией новорожденных детей из больницы "Аль-Шифа". Об этом пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил в воскресенье, 12 ноября, на брифинге.

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Что сказал Хагари

Контрадмирал отметил, что это медицинское учреждение не находится в осаде. По его словам, восточная сторона больницы открыта.

Восточная сторона больницы открыта, на улице Аль-Вехда, для безопасного прохода жителей Газы, желающих покинуть больницу. Мы регулярно общаемся непосредственно с персоналом,

– сказал спикер ЦАХАЛ.

Хагари заявил, что сотрудники этой больницы попросили израильских военных помочь перевезти младенцев из педиатрического отделения в более безопасное медучреждение. ЦАХАЛ согласился.

По данным Reuters, изначально в этой больнице находились 45 новорожденных. Однако потом 2 младенца погибли.

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