Об этом 24 Каналу рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что такие митинги, конечно же, могут влиять на решения правительств разных стран.
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Также часто это банально мигрантский вопрос. В той же Франции, по разным данным, около 10% жителей – мусульмане. Они и составляют ядро подобных акций протеста. Схожие ситуации и в других государствах.
Понравился опрос одного знакомого израильтянина, живущего в Лондоне. Он ходил на митинги и спрашивал участников протеста, почему они вышли за Палестину и почему они осуждают Израиль. Все говорят одно и то же. Видна работа пропаганды. Они говорят, что могут осуждать произошедшее 7 октября. Но после этого идет "но" – и начинается, что Израиль оккупант. А то, что произошло 7 октября, отходит на второй – третий план,
– рассказал Чаленко.
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Мы живем в мире постправды
Как подчеркнул Чаленко, сейчас информационно мир не единственный. У каждого своя правда. Если раньше все пытались уравновесить и стабилизировать через систему ООН, то сегодня это не очень работает. Часто эта организация выступает против действий, направленных на уничтожение источника террора.
Война в Украине и война в Израиле демонстрируют общую проблему модернизации миропорядка. Миру нужно вновь найти золотую середину, чтобы наладить все.
Сейчас видим политику регионализации, которая идет против глобализации. Это не только мир постправды. Это – разрушение общих рынков, коммуникаций. Очень неприятные времена. Надо как-то этот момент пережить и перейти на новый этап развития планеты,
– рассказал Чаленко.
Война в Израиле: коротко
- 7 октября боевики ХАМАС внезапно атаковали Израиль, запустили несколько тысяч ракет из сектора Газа и захватили заложников. Через несколько недель ЦАХАЛ начал полномасштабную операцию в Газе.
- Запад поддерживает Израиль, но есть определенные разногласия относительно того, какое будущее будет ждать Газу. Интересно, что в мире проходят митинги в поддержку Палестины. Там требуют, чтобы Израиль прекратил огонь. К примеру, 11 ноября в Лондоне прошел большой митинг.
- 8 ноября представители ГУР эвакуировали из Сектора Газа первую группу украинцев. Тогда выехали 43 гражданина Украины.