Про це 24 Каналу розповів політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що такі мітинги, звісно ж, можуть впливати на рішення урядів різних країн.
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Також часто це банально мігрантське питання. У ті й же Франції, за різними даними, близько 10% жителів – мусульмани. Вони й складають ядро таких акцій протесту. Схожі ситуації і в інших державах.
Сподобалося опитування одного знайомого ізраїльтянина, який живе в Лондоні. Він ходив на мітинги та питався в учасників протесту, чому вони вийшли за Палестину та чому вони засуджують Ізраїль. Всі говорять одне й те саме. Видна робота пропаганди. Вони кажуть, що можуть засуджувати те, що сталося 7 жовтня. Але після цього йде "але" – і починається, що Ізраїль окупант. А те, що сталося 7 жовтня, відходить на другий – третій план,
– розповів Чаленко.
До теми – що зараз відбувається в Ізраїлі
Ми живемо у світі постправди
Як наголосив Чаленко, зараз інформаційно світ не є єдиним. У кожного своя правда. Якщо раніше все намагалися врівноважити та стабілізувати через систему ООН, то сьогодні це не дуже працює. Часто ця організація виступає проти дій, які направлені на знищення джерела терору.
Війна в Україні та війна в Ізраїлі демонструє загальну проблему модернізації світопорядку. Світу потрібно заново знайти золоту середину, щоб налагодити усе.
Бачимо зараз політику регіоналізації, яка йде проти глобалізації. Це не лише світ постправди. Це – руйнування спільних ринків, комунікацій. Дуже неприємні часи. Треба якось цей момент пережити і перейти на новий етап розвитку планети,
– розповів Чаленко.
Війна в Ізраїлі: коротко
- 7 жовтня бойовики ХАМАС раптово атакували Ізраїль, запустили кілька тисяч ракет з Сектору Гази та захопили заручників. Через кілька тижнів ЦАХАЛ почав повномасштабну операцію в Газі.
- Захід підтримує Ізраїль, але є певні розбіжності щодо того, яке майбутнє чекатиме на Газу. Цікаво, що у світі відбуваються мітинги на підтримку Палестини. Там вимагають, щоб Ізраїль припинив вогонь. До прикладу, 11 листопада у Лондоні відбувся великий мітинг.
- 8 листопада представники ГУР евакуювали з Сектору Гази першу групу українців. Тоді виїхало 43 громадяни України.