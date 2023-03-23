По его словам, Россия не исчезнет из земного шара и будет оставаться соседом Европы. Также Шалленберг сказал, что русская литература остается частью европейской культуры.
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Глава МИД Австрии защищает не вышедший из России банк
"Россия не исчезнет из земного шара и по-прежнему будет нашим крупнейшим соседом. Достоевский и Чайковский останутся частью европейской культуры, нравится нам это или нет", – сказал Шалленберг.
Кроме того, он выступил в защиту австрийского банка Raiffeisen Bank International (RBI), проверку которого проводит Минфин США из-за деятельности в России.
"Я думаю, здесь не нужно впадать в крайности", – сказал Шалленберг.
По его словам, только 9% западных компаний вышли из России, а 91% все еще находятся в России и "делают то, что в нынешней ситуации имеет смысл: выжидают".
Впрочем, глава МИД Австрии назвал действия властей США "совершенно законными". В частности, он отметил важность того, чтобы все компании Австрии безоговорочно соблюдали санкции ЕС. По его мнению, Raiffeisen Bank International будет их также придерживаться.
Что известно о министре Шалленберге
- Австрия – одна из немногих стран Европы, которые отказываются оказывать Украине военную помощь. Но, в отличие от той же Венгрии, австрийское правительство не запрещало экспорт оружия через свою территорию.
- Что касается главы МИД Австрии Шалленберг, то у его высказываний есть четкие пророссийские признаки. По мнению австрийского министра, Западу важно соблюдать чувство меры в отношениях с Россией.
- Глава МИД Австрии раскритиковал идею о запрете выдачи виз гражданам России, на чем настаивала Украина. Тогда в ответ МИД Украины пригласил Шалленберг посетить Днепр, чтобы он увидел, что "российская культура" сделала с жилым домом, который оккупанты уничтожили ракетой 14 января.
- Кроме того, Шалленберг выступал за то, что Украине не следует предлагать членство в Евросоюзе. Свое мнение он аргументировал тем, что есть балканские государства, которые проходили гораздо более долгий путь к кандидатству.