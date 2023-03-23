По его словам, Россия не исчезнет из земного шара и будет оставаться соседом Европы. Также Шалленберг сказал, что русская литература остается частью европейской культуры.

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Глава МИД Австрии защищает не вышедший из России банк

"Россия не исчезнет из земного шара и по-прежнему будет нашим крупнейшим соседом. Достоевский и Чайковский останутся частью европейской культуры, нравится нам это или нет", – сказал Шалленберг.

Кроме того, он выступил в защиту австрийского банка Raiffeisen Bank International (RBI), проверку которого проводит Минфин США из-за деятельности в России.

"Я думаю, здесь не нужно впадать в крайности", – сказал Шалленберг.

По его словам, только 9% западных компаний вышли из России, а 91% все еще находятся в России и "делают то, что в нынешней ситуации имеет смысл: выжидают".

Впрочем, глава МИД Австрии назвал действия властей США "совершенно законными". В частности, он отметил важность того, чтобы все компании Австрии безоговорочно соблюдали санкции ЕС. По его мнению, Raiffeisen Bank International будет их также придерживаться.

Что известно о министре Шалленберге