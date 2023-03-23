За його словами, Росія не зникне із земної кулі та залишатиметься сусідом Європи. Також Шалленберг сказав, що російська література залишиться частиною європейської культури.

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Глава МЗС Австрії захищає банк, який не вийшов з Росії

"Росія не зникне із земної кулі і, як і раніше, буде нашим найбільшим сусідом. Достоєвський і Чайковський залишаться частиною європейської культури, подобається нам це чи ні", – сказав Шалленберг.

Крім того, він виступив на захист австрійського банку Raiffeisen Bank International (RBI), перевірку якого проводить Мінфін США через діяльність у Росії.

"Я думаю, тут не треба впадати в крайнощі", – сказав Шалленберг.

За його словами, лише 9% західних компаній вийшли з Росії, а 91% все ще перебувають у Росії і "роблять те, що в нинішній ситуації має сенс: вичікують".

Втім, глава МЗС Австрії назвав дії влади США "абсолютно законними". Зокрема, він наголосив на важливості того, щоб усі компанії Австрії беззастережно дотримувалися санкцій ЄС. На його думку, Raiffeisen Bank International їх також дотримуватиметься.

Що відомо про міністра Шалленберга