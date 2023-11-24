Такими вчинками Росія намагається досягти своєї мети. Про плани ворогів написав журналіст "Радіо Свобода".
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Чого намагається добитись Москва
Кореспондент написав, що Кремль на засіданні Організації з безпеки і співробітництва в Європі вже заблокував призначення:
- керівництва ОБСЄ на 2024 рік;
- чотирьох посадовців, які мають керувати організацією, включно з генеральним секретарем.
Вони хочуть, щоб Лаврова прийняли наступного тижня в Північній Македонії на міністерській зустрічі ОБСЄ, щоб ухвалити остаточне рішення,
– заявив журналіст.
До речі, перед цим глава Міністерства закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що запросити Росію на засідання ради міністрів ОБСЄ в Північній Македонії є "правильним". Політик підіграв Кремлю, заявивши, що без країни-окупанта провести повноцінні переговори нібито не вдасться.
Лавров хоче відвідати засідання ОБСЄ у Північній Македонії
- Іноземне видання Albanian Daily News писало, що російський глава МЗС Сєргєй Лавров хоче взяти участь в засіданні Ради міністрів ОБСЄ. Воно відбудеться з 30 листопада – 1 грудня у Скоп'є, що у Північній Македонії.
- Голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі прокоментував це прохання Росії. Він заявив про проблеми, які можуть виникнути. Буяр Османі сказав, що, мовляв, треба докласти певних логістичних зусиль задля візиту Лаврова.
- Зокрема, мовиться про те, що повітряний простір Північної Македонії та сусідів країни закритий для державних рейсів з Росії. Адже простір у ЄС закритий для всіх російських державних літаків. Тож наразі не відомо, як Лавров хоче потрапити в Північну Македонію.