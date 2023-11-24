Такими вчинками Росія намагається досягти своєї мети. Про плани ворогів написав журналіст "Радіо Свобода".

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Чого намагається добитись Москва

Кореспондент написав, що Кремль на засіданні Організації з безпеки і співробітництва в Європі вже заблокував призначення:

керівництва ОБСЄ на 2024 рік;

чотирьох посадовців, які мають керувати організацією, включно з генеральним секретарем.

Вони хочуть, щоб Лаврова прийняли наступного тижня в Північній Македонії на міністерській зустрічі ОБСЄ, щоб ухвалити остаточне рішення,

– заявив журналіст.

До речі, перед цим глава Міністерства закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що запросити Росію на засідання ради міністрів ОБСЄ в Північній Македонії є "правильним". Політик підіграв Кремлю, заявивши, що без країни-окупанта провести повноцінні переговори нібито не вдасться.

Лавров хоче відвідати засідання ОБСЄ у Північній Македонії