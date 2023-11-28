Рішення набуде чинності вже у ніч з 29 на 30 листопада. Його дія триватиме до 13 грудня.

Зверніть увагу Жодних політичних дискусій з Росією: Фінляндія не планує переговори щодо ситуації на кордоні

Раніше Фінляндія вже закрила майже всі пункти пропуску. Чинним залишався лише КПП "Райя-Йоосеппі" у Лапландії. Наголошують, що тепер подати заявки на отримання притулку можна лише у портах і аеропорту.

Окрім того, наголосили, що обмеження не стосуватиметься залізничних перевезень. Влада країни заявила, що Росія намагалася чинити вплив на Фінляндію. Це – неприпустимо.

Росіяни вже панікують у мережі через це рішення.