Глава украинского Министерства иностранных дел сказал журналистам в Брюсселе, что к бойкоту из-за участия российского министра присоединились и несколько глав МИД других стран. Перед этим эксперты объясняли, почему Украине важно бойкотировать встречу ОБСЕ из-за Лаврова, пишет 24 Канал.

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Что сказал Кулеба об ОБСЕ

Дмитрий Кулеба заявил, что есть четыре страны, которые официально заявили, что они не будут участвовать в министерском заседании. Речь идет об Украине и странах Балтии (Литве, Латвии и Эстонии). Украинский министр заверил, что:

есть страны, которые сказали ему, что не будут участвовать в заседании Совета глав МИД ОБСЕ, однако не готовы об этом заявить публично;

есть государства, которые придут 29 ноября на ужин Скопье, где Лаврова не будет, однако не пойдут 30 ноября на официальную часть, где будет глава МИД России.

Дмитрий Кулеба пояснил, что стран, которые не соглашаются с участием Лаврова на заседании Совета глав МИД ОБСЕ больше четырех. Однако каждое государство решает, как проявлять несогласие.

Относительно Северной Македонии, которая председательствует в ОБСЕ и решила пригласить Лаврова, глава МИД Украины сказал:

в течение года Северная Македония принципиально и последовательно поддерживала Украину, за что нужно поблагодарить;

есть группа стран государств-участников ОБСЕ, которые считают, что на этот шаг нужно было пойти, чтобы спасти организацию от полного коллапса и развала. Ведь нужно принять решение о бюджете, председательстве и переназначении руководителей организации.

Я считаю, что если мы действительно хотим спасти ОБСЕ, то мы должны либо переучредить ОБСЕ без России, либо найти путь исключить Россию из ОБСЕ,

– заявил глава украинского Министерства иностранных дел.

Что известно об участии Лаврова в заседании ОБСЕ