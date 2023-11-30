Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг привітав рішення запросити главу МЗС РФ Сєргєя Лаврова на зустріч ОБСЄ в Скоп'є. Про це він заявив журналістам у столиці Північної Македонії.
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Похвала за запрошення
Шалленберг зуважив, що минулого року (2022 рік – 24 Канал) він був єдиним західним главою МЗС, який розкритикував відмову в запрошенні Лаврова на зустріч ОБСЄ з боку Польщі, яка на той момент головувала.
Як Захід, ми не повинні боятися сідати за стіл переговорів з росіянами. Я вважаю, що тенденція занурюватися у власні ехо-камери в зовнішній політиці небезпечна для життя,
– заявив міністр закордонних справ Австрії.
За словами австрійського урядовця, в Організації з безпеки і співробітництва в Європі здійснюється дипломатія, за яку він сам виступає.
Зустріч ОБСЄ 2023 року: останні новини
- Міністр закордонних справ Росії Лавров все ж полетів на зустріч ОБСЄ. Проте, його маршрут був перелаштований. Очільник російського МЗС мав летіти до Північної Македонії через територію Болгарії.
- Проте з'ясувалося, що разом із Лавровим на борту перебуватиме речниця МЗС Росії Марія Захарова. Саме через її присутність, болгарська влада заборонила представникам країни-агресорки пересуватися своїм повітряним простором. У державі зазначили, що дозвіл на проліт російської делегації не діє для Захарової, яка фігурує у санкційному списку.
- Від участі в саміті ОБСЄ відмовилася низка очільників МЗС, зокрема і Дмитро Кулеба. Так відбулося через запрошення Сєргєя Лаврова на цей саміт. Водночас європейська безпекова організація вже давно не має впливу, який би дозволяв їй вирішувати якісь конфлікти.