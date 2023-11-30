Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг привітав рішення запросити главу МЗС РФ Сєргєя Лаврова на зустріч ОБСЄ в Скоп'є. Про це він заявив журналістам у столиці Північної Македонії.

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Похвала за запрошення

Шалленберг зуважив, що минулого року (2022 рік – 24 Канал) він був єдиним західним главою МЗС, який розкритикував відмову в запрошенні Лаврова на зустріч ОБСЄ з боку Польщі, яка на той момент головувала.

Як Захід, ми не повинні боятися сідати за стіл переговорів з росіянами. Я вважаю, що тенденція занурюватися у власні ехо-камери в зовнішній політиці небезпечна для життя,

– заявив міністр закордонних справ Австрії.

За словами австрійського урядовця, в Організації з безпеки і співробітництва в Європі здійснюється дипломатія, за яку він сам виступає.

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