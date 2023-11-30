Глава МИД Австрии Александер Шалленберг приветствовал решение пригласить главу МИД РФ Сергея Лаврова на встречу ОБСЕ в Скопье. Об этом он заявил журналистам в столице Северной Македонии.
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Похвала за приглашение
Шалленберг отметил, что в прошлом году (2022 год – 24 Канал) он был единственным западным главой МИД, который подверг критике отказ в приглашении Лаврова на встречу ОБСЕ со стороны Польши, которая на тот момент председательствовала.
Как Запад, мы не должны бояться садиться за стол переговоров с россиянами. Я считаю, что тенденция погружаться в собственные эхо-камеры во внешней политике опасна для жизни.
– заявил министр иностранных дел Австрии.
По словам австрийского чиновника, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе осуществляется дипломатия, за которую он сам выступает.
Встреча ОБСЕ в 2023 году: последние новости
- Министр иностранных дел России Лавров все же улетел на встречу ОБСЕ. Однако его маршрут был перестроен. Глава российского МИД должен был лететь в Северную Македонию через территорию Болгарии.
- Однако выяснилось, что вместе с Лавровым на борту будет находиться спикер МИД России Мария Захарова. Именно из-за ее присутствия болгарские власти запретили представителям страны-агрессорки передвигаться своим воздушным пространством. В государстве отметили, что разрешение на пролет российской делегации не действует для фигурирующей в санкционном списке Захаровой.
- От участия в саммите ОБСЕ отказался ряд глав МИД, в том числе и Дмитрий Кулеба. Так произошло из-за приглашения Сергея Лаврова на этот саммит. В то же время европейская организация безопасности уже давно не имеет влияния, которое позволяло бы ей разрешать какие-либо конфликты.