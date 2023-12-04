Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он отметил, что накануне президентских выборов в России Путин не осмелится объявить мобилизацию.
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Сейчас мобилизацию не объявят
Сергей Жирнов отметил, что приказ, который подписал Путин, касается профессиональной армии. Увеличение количества вооруженных сил России компенсирует штатных военных, которые пошли на войну против Украины, но были ликвидированы.
На самом деле это потенциально готовит к мобилизации. Просто это компенсация вооруженных сил. Потому что Путин понимает, что нельзя всех военнослужащих направить на фронт в Украине, потому что есть еще огромная граница России, граница с НАТО и так далее,
– объяснил он.
Конечно, сейчас Путин не может объявить мобилизацию, потому что готовится к выборам президента. Он боится, что если объявит мобилизацию, то россияне устроят революцию и свергнут его.
Жирнов о приказе Путина: смотрите видео
Мобилизация в России: главное
- В ГУР сообщили, что Россия готова к открытой массовой мобилизации, однако пока не может ее объявить. Все из-за президентских выборов в стране-агрессоре. Также мобилизация – это мощнейший удар по экономике России.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия может приступить к тотальной мобилизации после выборов. Он отметил, что Россия не отказывается от цели уничтожить Украину как государство и готовится к длительной войне.
- Заметим, что жены мобилизованных россиян начинают выражать свое недовольство. Но делают это очень бестолково. Женщины клеят наклейки на стекло автомобилей, используют буквы "Z" и "V" и пишут, что "зае**лись". Некоторых из них уже вызывали "на разговор" российские силовики.