Женщины клеили на стекло автомобилей наклейки со словами: "Верните мужа, я Zа#балась". Уже 2 декабря росСМИ сообщили, что в городе Ульяновске к соответствующим гражданкам России пришли силовики, – иноформирует 24 Канал.
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Силовики России взялись за жен мобиков
Пока не было открыто реальных дел. Полицейские всего вызвали "на разговор" не менее четырех родственниц мобилизованных. По словам одной из них, силовик говорил ей об ответственности по статье о дискредитации армии.
Жена оккупанта утверждает, что полицейский якобы был шокирован из-за указания руководства. Собственно, будто ехать к женам мобилизованным он не хотел, но этого требовал "кто-то сверху".
Важно, что свою деятельность жены русский мобилизованный координируют в телеграм-сообществе "Путь домой". И после того, как на деятельность женщин Ульяновска обратили внимание соответствующие органы, фотографии автомобилей с наклейками исчезли из местного чата.
Позже оказалось, что россиянок на встречу пригласил заместитель губернатора Ульяновской области. Кто именно – неизвестно, однако чиновник потребовал удалить фотографии флешмоба. Он же потребовал от женщин снять наклейки с автомобилей, но они отказались.
Жены захватчиков требуют вернуть мужчин с фронта / Фото с росСМИ
Одному из участниц ульяновского филиала чата "Путь домой" вручили повестку с требованием прийти 4 декабря в отдел организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД в Ульяновске.
Участницы чата "Путь домой" вручили повестку / Скриншот росСМИ
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Мобилизация в России: самое главное
- Президент Владимир Путин объявил 21 сентября 2022 года так называемую "частичную мобилизацию" в России. Через несколько месяцев Кремль решил ее свернуть – тогда Москве заявляли, что было набрано около 300 тысяч бойцов, и больше якобы и не нужно.
- Однако указ главы вражеского государства о мобилизации все еще действует – то есть он не отменен. Это означает, что в любой момент может поступить указание возобновить активную мобилизацию. Эксперты предполагают, что это произойдет уже весной 2024 года.
- Аналитики прогнозируют, что когда пройдут псевдовыборы в России, то у Путина развяжутся руки по этому вопросу. Очевидно, пока лидер государства-агрессора заботится о своем рейтинге, потому не говорит о мобилизации. Вместе с тем сейчас Россия пытается компенсировать нехватку живой силы контрактниками.