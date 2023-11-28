Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал 24 Каналу, что судя по тем мобилизационным мерам, которые применяются в России, Путин меньше всего беспокоится о своем рейтинге. Он себя считает "царем" и "самодержцем", а потому может прибегать, в том числе и к мобилизационным мероприятиям.

Смотрите также В России резко возросло количество тех, кто отказывается идти на войну против Украины

Это не улучшает рейтинг Путина

Пугалки, распространяющиеся сейчас о том, что в России после президентских выборов начнется мобилизация, безосновательны.

А сейчас что в России происходит? В ноябре у них выросли темпы мобилизации по меньшей мере в полтора раза, и теперь они мобилизуют не 20 тысяч, а 30 тысяч человек. Это объясняет то, почему россияне позволяют себе безумно тратить человеческий ресурс под Авдеевкой,

– объяснил эксперт Defense Express.

Сейчас россияне успевают за месяц набрать чуть меньше людей, чем бойцов, которые стоят вблизи Авдеевки. А для того, чтобы набрать количество эквивалентное группировке, которая держит позиции на Херсонщине, им потребуется два месяца.

Масштабная мобилизация человеческого ресурса происходит сама по себе и не ограничена соображениями о рейтингах Путина. Скорее емкостью их учебных центров.

Как в России проходят мобилизационные мероприятия: смотрите видео

Именно поэтому на территории Беларуси постоянно проходят обучение российские мобилизованные – там еще есть свободные учебные центры. Также россиянам требуется обучающее оборудование, дефицит которого они испытывают.

В то же время россияне свои планы по созданию военных соединений, а следовательно и мобилизации людей для их наполнения, не скрывают. Более того, по сообщению российских СМИ, полиция начала отлавливать работников промышленных предприятий и вручать им повестки.

"Это же точно не улучшает рейтинг Путина, но российская власть на это не обращает внимания. Открытая мобилизация в России и так идет, потому что она не скрывается", – подчеркнул Иван Киричевский.

Что известно о мобилизации в России