Експерт Defense Express Іван Киричевський розповів 24 Каналу, що судячи з тих мобілізаційних заходів, які тривають в Росії, Путін найменше турбується про свій рейтинг. Він себе вважає "царем" та "самодержцем", а тому може вдаватися зокрема й до мобілізаційних заходів.

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Це не покращує рейтинг Путіна

Лякалки, які розповсюджуються зараз про те, що в Росії після президентських виборів почнеться мобілізація, безпідставні.

А зараз що в Росії відбувається? Раптом в листопаді 2023 року у них виросли темпи мобілізації щонайменше в півтора раза, і тепер вони мобілізують не 20 тисяч, а 30 тисяч людей. Це пояснює те чому росіяни дозволяють собі шалено витрачати людський ресурс під Авдіївкою,

– пояснив експерт Defense Express.

Зараз росіяни встигають за місяць набрати трошки менше людей, ніж мають бійців поблизу Авдіївки. А для того, щоб набрати кількість еквівалентну угрупованню, що тримає позиції на Херсонщині, їм буде потрібно два місяці.

Масштабна мобілізація людського ресурсу відбувається само по собі і не обмежена міркуваннями про рейтинги Путіна. Скоріше місткістю їхніх навчальних центрів.

Як в Росії відбуваються мобілізаційні заходи: дивіться відео

Саме тому на території Білорусі постійно проходять навчання російські мобілізовані – там ще є вільні навчальні центри. Також росіянам потрібне навчальне обладнання, дефіцит якого вони відчувають.

Росіяни свої плани зі створення військових з'єднань, а відтак й мобілізації людей для їхнього наповнення, не приховують. Ба більше, за повідомленням російських ЗМІ, поліція почала відловлювати працівників промислових підприємств та вручати їм повістки.

"Це ж точно не покращує рейтинг Путіна, але російська влада на це не зважає. Відкрита мобілізація в Росії й так триває, тому що вона не приховується", – наголосив Іван Киричевський.

Що відомо про мобілізацію в Росії