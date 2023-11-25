Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что Путин волнуется перед выборами. Есть одна вещь, из-за которой он переживает.

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Какие проблемы есть у Путина

Как заметила Романова, Путину нужно чувство легитимности. Он чувствует ее потерянной из-за попытки мятежа от владельца "Вагнера" Евгения Пригожина. Тогда вообще никто не вышел ни в поддержку Путина, ни в его защиту.

Это очень его поразило. Ему нужен контакт с народом, который должен его обожать. Это свойственно любому престарелому президенту. Он не сентиментов ищет. Ему нужна энергетика,

– сказала Романова.

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При этом в России интересна ситуация по отношению к власти. Можно упомянуть здесь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Перед отставкой его рейтинг доверия составлял около 75%. Сразу после отставки – около 5%. Это говорит о том, что россияне любят власть, а не людей во власти и их поступки.

Выборы в России: коротко