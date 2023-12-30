Раньше пехота оккупантов отказывалась штурмовать позиции наших защитников на Таврийском направлении. В частности, это касалось солдат подразделений 1 армейского корпуса России.

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Отказ от участия в войне

Как отметили в Генштабе, в оккупационных войсках страны-агрессорки есть случаи отказов российских военнослужащих от исполнения преступных приказов и участия в боевых действиях против Украины.

19 декабря этого года с временно оккупированной территории Луганской области на территорию России под конвоем сотрудников военной полиции отправлены 43 военнослужащих,

– говорится в сообщении Генштаба.

Речь идет о 43 военнослужащих России из состава 150 мотострелковой дивизии Вооруженных сил России. Они, по информации Генштаба, отказались от участия в боевых действиях.

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