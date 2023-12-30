Раньше пехота оккупантов отказывалась штурмовать позиции наших защитников на Таврийском направлении. В частности, это касалось солдат подразделений 1 армейского корпуса России.
Смотрите также Победа в море, новые тактики и изменяющие все дроны. Каким был еще год большой войны
Отказ от участия в войне
Как отметили в Генштабе, в оккупационных войсках страны-агрессорки есть случаи отказов российских военнослужащих от исполнения преступных приказов и участия в боевых действиях против Украины.
19 декабря этого года с временно оккупированной территории Луганской области на территорию России под конвоем сотрудников военной полиции отправлены 43 военнослужащих,
– говорится в сообщении Генштаба.
Речь идет о 43 военнослужащих России из состава 150 мотострелковой дивизии Вооруженных сил России. Они, по информации Генштаба, отказались от участия в боевых действиях.
События в Луганской области: последние новости
- 15 декабря стало известно о смерти российского начальника разведки Евгения Швалева из Башкирии, прибывшего в Луганскую область и занимавшегося разминированием. Россиянин служил в 12-й отдельной гвардейской бригаде Центрального военного округа и погиб во время боевых действий в Украине, взорвавшись на мине. Он с первых дней вторжения России в наше государство находился на территории временно оккупированных частей Луганской области. Во время его похорон на красной подушечке разложили медали, полученные Швалевым на службе в российской армии, всего 12 наград.
- 28 декабря командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что россияне потеряли до 10 единиц техники и десятки солдат. В сети опубликовали видео, на котором видно, как российские оккупанты в попытках атаковать Синьковку Харьковской области теряют технику и личный состав. По данным Сырского, враг потерял 1 танк, 3 боевых машины, 30 оккупантов. Штурм был совершен 14-й отдельной механизированной бригадой имени князя Романа Великого и 30-й отдельной механизированной бригадой имени князя Константина Острожского.
- В тот же день был полностью уничтожен железнодорожный мост оккупантов в районе Светлодолинского, что неподалеку от Мелитополя. Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что разрушение переправы может ухудшить логистику россиян. По словам чиновника, этот мост под прицелом уже не в первый раз. До этого его уже уничтожали. И когда захватчики сконцентрировали большое количество строителей в этом районе для восстановления переправы, она была разрушена еще раз.
- 30 декабря потери врага выросли еще на 750 бойцов. Всего силы обороны уже ликвидировали более 358 тысяч оккупантов. Кроме того, наши военные уничтожили более 48 тысяч единиц вражеской техники и вооружения, а именно – 16 танков, 20 боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 средство ПВО и т.д.