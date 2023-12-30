Раніше піхота окупантів відмовлялася штурмувати позиції наших захисників на Таврійському напрямку. Зокрема, це стосувалося солдатів підрозділів 1 армійського корпусу Росії.

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Відмова від участі у війні

Як зазначили у Генштабі, в окупаційних військах країни-агресорки є непоодинокі випадки відмов російських військовослужбовців від виконання злочинних наказів та участі у бойових діях проти України.

19 грудня цього року з тимчасово окупованої території Луганської області на територію Росії під конвоєм співробітників військової поліції відправлено 43 військовослужбовці,

– йдеться в повідомленні Генштабу.

Мовиться про 43 військовослужбовців Росії зі складу 150 мотострілецької дивізії Збройних сил Росії. Вони, за інформацією Генштабу, відмовилися від участі у бойових діях.

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