Историю о том, как почти два десятка российских солдат пошли штурмовать позиции ВСУ, а оказались в ловушке, рассказал глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
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"Не рой яму другому"
Так, "поучительная" для оккупантов ситуация произошла на Запорожье. Там захватчики пытались выбить украинских военных с позиций недалеко от населенного пункта Приютное. Впрочем, враг потерпел неудачу. Для части штурмовиков наши защитники подготовили черные пакеты, а другие пополнили обменный фонд. На опубликованных кадрах видно – по меньшей мере, семь врагов удалось пленить.
ВСУ заманили россиян в ловушку: видео Сергій Братчук
Известно, что в провальном штурме участвовали три группы по шесть человек из состава 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии России.
В Оперативном командовании "Запад" уточнили, что подавляющее большинство из попавших в плен россиян оказались зеками. Все пленные рассказывают о низком моральном духе в рядах российской армии и ее полной деградации. Один из них заявил о желании "напихать Путину полный рот и выгнать из й*б*н*й России".
Тем, кому повезло попасть в плен, рассказывают о "любви" к Путину: видео Сергей Братчук
Враг надломлен и подавлен. Очень хорошие новости,
– прокомментировали в командовании.
Что происходит на фронте: последние новости
За последние сутки произошло 61 боевое столкновение. Враг штурмовал на Востоке и на Юге. Силы обороны мужественно отражали вражеские атаки.
- На Купянском направлении защитники отбили 4 атаки врага у Синьковки Харьковской области.
- На Лиманском направлении удалось отразить 4 атаки в районе Макеевки Луганской области и Тернов Донецкой области.
- На Бахмутском направлении наши воины отразили 2 атаки противника вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области.
- На Авдеевском направлении было отбито 5 атак противника в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На Марьинском направлении украинцы сдерживают врага вблизи Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 17 атак.
- На Шахтерском направлении Силы обороны отбили 4 атаки противника южнее Пречистовки, западнее Старомайорского и южнее Ровно Донецкой области.
- На Запорожском направлении украинские защитники отбили 2 атаки окупантов в районе Роботиного Запорожской области.
- На Херсонском направлении россияне совершили 5 безуспешных штурмовых действий на позиции ВСУ.