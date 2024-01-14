Историю о том, как почти два десятка российских солдат пошли штурмовать позиции ВСУ, а оказались в ловушке, рассказал глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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"Не рой яму другому"

Так, "поучительная" для оккупантов ситуация произошла на Запорожье. Там захватчики пытались выбить украинских военных с позиций недалеко от населенного пункта Приютное. Впрочем, враг потерпел неудачу. Для части штурмовиков наши защитники подготовили черные пакеты, а другие пополнили обменный фонд. На опубликованных кадрах видно – по меньшей мере, семь врагов удалось пленить.

ВСУ заманили россиян в ловушку: видео Сергій Братчук

Известно, что в провальном штурме участвовали три группы по шесть человек из состава 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии России.

В Оперативном командовании "Запад" уточнили, что подавляющее большинство из попавших в плен россиян оказались зеками. Все пленные рассказывают о низком моральном духе в рядах российской армии и ее полной деградации. Один из них заявил о желании "напихать Путину полный рот и выгнать из й*б*н*й России".

Тем, кому повезло попасть в плен, рассказывают о "любви" к Путину: видео Сергей Братчук

Враг надломлен и подавлен. Очень хорошие новости,

– прокомментировали в командовании.

Что происходит на фронте: последние новости

За последние сутки произошло 61 боевое столкновение. Враг штурмовал на Востоке и на Юге. Силы обороны мужественно отражали вражеские атаки.