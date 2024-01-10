Как пишут в "Армия TV", их источники утверждают, что среди пленных, фотография с которыми облетела сеть, есть иностранец. По имеющимся данным, говорится о том, что он – сомалийский гражданин, который отправился на войну против Украины.

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Пошел воевать за деньги

Гражданин Сомали на фотографии – крайний справа. Известно, что у него был при себе сомалийский паспорт. Мужчина не понимал ни русский, ни украинский язык. По имеющейся информации, как и другие пленные, он пошел воевать против Украины, чтобы заработать денег. Попал на фронт в конце декабря. А вот в украинский плен – в начале января.

Собственно, о задержании сомалийского гражданина и других российских захватчиков стало известно накануне. О том, что их взяли в плен в районе Марьинки Силы обороны рассказал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в своем телеграм-канале "Офицер+".

Думаю, все уже видели у нас чудо-пленного. Это гражданин Сомали, мигрант, который был завербован в ВС РФ, скорее всего, на границе Финляндии для отправки на войну в Украину,

– написал он.

По его словам, "этого фрукта" в плен взяли бойцы 46-й ОАэМБр.



Наши военные взяли в плен наемника из Сомали / Фото из телеграм-канала "Офицер+"

При каких обстоятельствах оккупанты сдаются в плен

Детальнее об этом рассказал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Он отметил, что в последнее время оккупанты усилили штурмы на восточных направлениях. И это порой не нравится и самим русским захватчикам.

Полковник отметил, что российские бойцы открыто бунтовать не решаются. Впрочем, они прибегают к саботажу. К примеру, они могут пытаться где-нибудь спрятаться.

Пробег где-то 100 метров, спрятался в какую-то яму и притворяется мертвым,

– рассказывает Штупун.

Так, в зоне ответственности группировки "Таврия" сдаются в плен каждую неделю около 30 российских захватчиков. Обратим внимание, что условия сдачи в плен разные. Кто-то использует программу "Хочу жить". Но большинство попадает именно во время боевых действий. Причем не всегда говорится о жестких противостояниях. По словам военного, иногда достаточно двух – трех выстрелов, чтобы россияне сдались.

Заметим, что на протяжении последних недель декабря на Запорожском направлении российские захватчики массово начали сдаваться в плен. По словам военного эксперта Романа Свитана, это вряд ли сможет повлиять на русское войско. Ведь Кремль всячески мотивирует своих граждан идти убивать украинцев. В частности предлагает выплаты в размере более 250 тысяч рублей и другие бонусы для них и их родных.