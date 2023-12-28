Ими оказались оккупанты из "Псковской десантной дивизии", которых уже подозревают в военных преступлениях в Украине, в частности, в Киевской области.

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Товарищи уже в плену

По предварительным данным правоохранителей, к жестокому убийству украинских военнопленных причастны солдаты из 76-й десантной дивизии армии России, базирующейся в Пскове.

Как выяснилось, многие "собратья" убийц находятся в украинском плену. Об этом сообщил проект "Хочу жить".

В пресс-службе проекта предупредили россиян, что за все совершенные в Украине преступления придется рано или поздно отвечать. Поэтому у граждан страны-агрессорки есть два выбора – не брать повестку или не подписывать контракт.

Если же вы все же допустили ошибку и попали в оккупационные войска, у вас есть шанс все исправить, обратившись в "Хочу жить". У нас военнопленных не расстреливают,

– заявили в проекте.

Сослуживцы псковских преступников уже в плену / Скриншоты

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