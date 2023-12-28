Ими оказались оккупанты из "Псковской десантной дивизии", которых уже подозревают в военных преступлениях в Украине, в частности, в Киевской области.
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Товарищи уже в плену
По предварительным данным правоохранителей, к жестокому убийству украинских военнопленных причастны солдаты из 76-й десантной дивизии армии России, базирующейся в Пскове.
Как выяснилось, многие "собратья" убийц находятся в украинском плену. Об этом сообщил проект "Хочу жить".
В пресс-службе проекта предупредили россиян, что за все совершенные в Украине преступления придется рано или поздно отвечать. Поэтому у граждан страны-агрессорки есть два выбора – не брать повестку или не подписывать контракт.
Если же вы все же допустили ошибку и попали в оккупационные войска, у вас есть шанс все исправить, обратившись в "Хочу жить". У нас военнопленных не расстреливают,
– заявили в проекте.
Сослуживцы псковских преступников уже в плену / Скриншоты
Расстрел украинских военнопленных возле Работино: что известно
- 27 декабря в сети появилось видео, на котором оккупанты расстреливают троих безоружных украинских военных.
- Позже в Офисе генпрокурора подтвердили подлинность кадров. Там рассказали, что казнь защитников произошла 16 декабря в районе Работино на Запорожье. В ходе боевого столкновения россияне пленили трех украинских защитников, через час после чего цинично расстреляли их.
- В Десантно-штурмовых войсках Вооруженных Сил Украины заявили, что казнены военные бу ли из 82-й бригады ДШВ ВС. Их тела были эвакуированы с поля боя.