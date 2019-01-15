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      По схеме Порошенко: как Зеленский прятал фиктивную фирму на Кипре

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      Кандидат в президенты Владимир Зеленский свою студию "Квартал 95" прятал на кипрском оффшоре – в лучших традициях украинских политиков.

      Еще в 2010 году почти все акции "Квартала" выкупила оффшорка Art fox studios. Зеленскому осталась символическая одна сотая процента.

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      Информацию сначала разместили на официальном сайте студии, а впоследствии убрали. Но "рукописи не горят" – как только комик заявил, что идет в президенты, так оффшорку ему сразу злорадно припомнили.

      документ

      Все акции "Квартала" выкупила оффшорка Art fox studios

      зеленський

      Владимир Зеленский

      За несколько дней до Нового года, и собственно заявления Зеленского о будущем президентстве, в реестре Минюста изменились конечные бенефициары "Квартала". Вместо киприота из Никосии ими снова стали Зеленский и братья Шефиры, основавшие студию, а также Тимур Миндич – доверенное лицо олигарха Игоря Коломойского. Вот именно Миндич, к примеру, крутится возле миллиардера во время его разговора с пранкером, который представился боевиком Губаревым.

      кварталИнформация об изменении конечных бенефициаров "Квартала"

      квартал 35
      Участники студии "Квартал 95"

      Фиктивные фирмы на островах есть и у других претендентов на президентское кресло. Под выборы нардеп Евгений Мураев, который уже подал документы в ЦИК, создал канал "Наш". Канал купила кипрская компания Demosena Investments, оформлена на отца нардепа.

      мураєв

      Евгений Мураев

      В президенты собрался и фигурант одной из самых громких офшорных сделок – экс-регионал Юрий Бойко. В 2010 году на покупке газодобывающих "вышек" через преступную схему украли 400 миллионов долларов. Их вывели в оффшоры в Белиз и на Виргинские острова. "Вышками Бойко" их окрестили не зря. Без участия тогдашнего министра энергетики Бойко прокрутить такую многомиллионную сделку было невозможно. Сам он это опровергает.

      Оффшоры нашли и у мужа кандидатки в президенты Юлии Тимошенко. Якобы владеет сетью ломбардов, доходы из которых "оптимизирует". А о налоговых манипуляциях с фабрикой "Рошен" действующего президента не говорил разве ленивый. Петр Порошенко сначала обещал продать бизнес, а потом убеждал, что зарегистрировал "шоколадный" бизнес в оффшорах, чтобы передать в управление слепому трасту. Сделка принесла президенту в прошлом году более 500 миллионов гривен дивидендов.

      чоловік тимошенко

      Александр Тимошенко – муж Юлии Тимошенко

      Прячут бизнесы в офшорах бизнесмены и чиновники, чтобы платить меньше налогов или легализовать украденные на хитрых схемах государственные средства.

      Они же являются не политиками, а бизнесменами, которые есть в политике ради тех же денег и бизнесов. И деньги, которые вымываются из политических, коррупционных и просто бизнес-схем, потом выводят в оффшоры. Ведь основная цель их деятельности – это как раз бизнес оффшорная цель, а ни в коем случае не государственное управление,
      – пояснил политолог Александр Солонтай.

      Закон оффшорок не запрещает, но через них государственная казна недополучает миллиарды, которые могли бы идти на строительство дорог, школ или больниц. Каждый раз на выборах будущие президенты клянутся покончить с этим легальным способом обворовывания страны, но оффшорки и сейчас в законе.

      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Евгений Мураев Выборы Президента 2019 Бизнес Налоги Юлия Тимошенко Петр Порошенко СМИ Оффшоры Порошенко
      Источник: 24 канал
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