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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT

      За схемою Порошенка: як Зеленський ховав фіктивну фірму на Кіпрі

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      Кандидат в президенти Володимир Зеленський свою студію "Квартал 95" ховав на кіпрському офшорі – в кращих традиціях українських політиків.

      Ще у 2010 році майже всі акції "Кварталу" викупила офшорка Art fox studios. Зеленському лишилась символічна одна сота відсотка.

      Читайте також: Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК

      Інформацію спершу розмістили на офіційному сайті студії, а згодом прибрали. Але "рукописи не горять" – щойно комік заявив, що йде в президенти, то офшорку йому одразу зловтішно пригадали.

      документ
      Всі акції "Кварталу" викупила офшорка Art fox studios

      зеленський
      Володимир Зеленський

      За кілька днів до Нового року, і власне заяви Зеленського про майбутнє президентство, в реєстрі Мін'юсту змінилися кінцеві бенефіціари "Кварталу". Замість кіпріота з Нікосії ними знову стали Зеленський та брати Шефіри, які заснували студію, а також Тімур Міндіч – довірена особа олігарха Ігоря Коломойського. Ось саме Міндіч, приміром, крутиться біля мільярдера під час його розмови з пранкером, який представився бойовиком Губаревим.

      квартал
      Інформація про зміну кінцевих бенефіціарів "Кварталу"

      квартал 35
      Учасники студії "Квартал 95"

      Фіктивні фірми на островах є і в інших претендентів на президентське крісло. Під вибори нардеп Євгеній Мураєв, який вже подав документи в ЦВК, створив канал "Наш". Канал купила кіпрська компанія Demosena Investments, оформлена на батька нардепа.

      мураєв
      Євген Мураєв 

      У президенти зібрався і фігурант однієї з найгучніших офшорних оборудок – екс-регіонал Юрій Бойко. У 2010 році на купівлі газодобувних "вишок" через злочинну схему вкрали 400 мільйонів доларів. Їх вивели в офшори в Беліз та на Віргінські острови. "Вишками Бойка" їх охрестили недарма. Без участі тодішнього міністра енергетики Бойка прокрутити таку багатомільйонну оборудку було неможливо. Сам він це спростовує.

      Офшори знайшли й в чоловіка кандидатки в президенти Юлії Тимошенко. Нібито володіє мережею ломбардів, прибутки з яких "оптимізує". А про податкові маніпуляції з фабрикою "Рошен" чинного президента не говорив хіба лінивий. Петро Порошенко спершу обіцяв продати бізнес, а потім переконував, що зареєстрував "шоколадний" бізнес в офшорах, аби передати в управління сліпому трасту. Оборудка принесла президенту в минулому році понад 500 мільйонів гривень дивідендів.

      чоловік тимошенко
      Олександр Тимошенко – чоловік Юлії Тимошенко

      Ховають бізнеси в офшорах бізнесмени й можновладці, аби сплачувати менше податків або легалізувати вкрадені на хитрих схемах державні кошти.

      Вони ж являються не політиками, а бізнесменами, які є в політиці заради тих же грошей і бізнесів. І гроші, які вимиваються з політичних, корупційних та просто бізнесових схем, потім виводять в офшори. Адже основна мета їхньої діяльності – це якраз бізнесова офшорна мета, а в жодному разі не державне управління,
      – пояснив політолог Олександр Солонтай.

      Закон офшорок не забороняє, але через них державна скарбниця недоотримує мільярди, які могли б іти на будівництво доріг, шкіл чи лікарень. Щоразу на виборах майбутні президенти клянуться покінчити з цим легальним способом обкрадання країни, але офшорки й нині в законі.

      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Євгеній Мураєв Президентські вибори 2019 Бізнес Податки Юлія Тимошенко Петро Порошенко ЗМІ Офшори Порошенка
      Джерело: 24 канал
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