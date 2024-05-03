Буквально день назад украинцы видели яркий метеор. Его зафиксировали сразу в шести областях.

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В Украине – северное сияние

В ряде телеграм-каналов распространились фотографии розового северного сияния. Явление локализуется в северо-восточных регионах Украины.

Северное сияние в небе Украины 2 мая 2024 / Фото из телеграм-каналов

Регионы, где уже видели необычное явление, – Киевская, Черниговская, Сумская и Харьковская области. То, что это именно северное сияние, подтвердил Сумской областной центр по гидрометеорологии.

Северное сияние на Черниговщине / Фото подписчицы Суспильного

"Северное сияние на Черниговщине. Такой вид имело небо над Новым Быковом ориентировочно в 22 часа 2 мая", – отметили журналисты.

Обратите внимание! Возможно, северное сияние связано с мощной магнитной бурей и вспышками на Солнце.

Загадочное гало над Украиной

А еще в некоторых областях видели гало вокруг Луны – по меньшей мере в Киеве, Одессе и Днепре.

Гало вокруг Луны в Украине 2 мая 2024 / Фото из телеграм-каналов

Если приблизить фотографии гало, может показаться, что оно похоже на знак гривны.

Гало над Киевом 2 мая 2024 / Фото из телеграм-каналов

Но в ролике оно имеет довольно жуткий вид, ведь объект парит в небе.

Загадочный объект в небе над Киевом: смотрите видео

Впрочем, есть версия, что на самом деле причина гало – запуск ракеты Маска в США. Там видели вторую ступень носителя SpaceX Falcon 9, который запустил два спутника WorldView Legion.