Буквально день назад украинцы видели яркий метеор. Его зафиксировали сразу в шести областях.

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В Украине – северное сияние

В ряде телеграм-каналов распространились фотографии розового северного сияния. Явление локализуется в северо-восточных регионах Украины.

Северное сияние в небе Украины 2 мая 2024 / Фото из телеграм-каналов

Регионы, где уже видели необычное явление, – Киевская, Черниговская, Сумская и Харьковская области. То, что это именно северное сияние, подтвердил Сумской областной центр по гидрометеорологии.

Северное сияние в Украине 2-3 мая 2024 годаСеверное сияние на Черниговщине / Фото подписчицы Суспильного

"Северное сияние на Черниговщине. Такой вид имело небо над Новым Быковом ориентировочно в 22 часа 2 мая", – отметили журналисты.

Загадочное гало над Украиной

А еще в некоторых областях видели гало вокруг Луны – по меньшей мере в Киеве, Одессе и Днепре.

Гало вокруг Луны в Украине 2 мая 2024 / Фото из телеграм-каналов

Если приблизить фотографии гало, может показаться, что оно похоже на знак гривны.

Гало над Киевом 2 мая 2024 годаГало над Киевом 2 мая 2024 / Фото из телеграм-каналов

Но в ролике оно имеет довольно жуткий вид, ведь объект парит в небе.

Загадочный объект в небе над Киевом: смотрите видео

Впрочем, есть версия, что на самом деле причина гало – запуск ракеты Маска в США. Там видели вторую ступень носителя SpaceX Falcon 9, который запустил два спутника WorldView Legion.

Что такое гало


Это оптическое явление в атмосфере, которое возникает вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах. Чаще всего наблюдается в перисто-слоистых облаках, реже – при других условиях.

Самой распространенной формой гало является светлый слабо окрашенный круг вокруг Солнца или Луны. В Украине он обычно не очень заметен, поэтому яркое гало всегда попадает в объективы камер. Как, например гало над Киевом в мае 2023 года – кстати, ровно год назад!