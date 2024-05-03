Буквально день назад украинцы видели яркий метеор. Его зафиксировали сразу в шести областях.
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В Украине – северное сияние
В ряде телеграм-каналов распространились фотографии розового северного сияния. Явление локализуется в северо-восточных регионах Украины.
Северное сияние в небе Украины 2 мая 2024 / Фото из телеграм-каналов
Регионы, где уже видели необычное явление, – Киевская, Черниговская, Сумская и Харьковская области. То, что это именно северное сияние, подтвердил Сумской областной центр по гидрометеорологии.
Северное сияние на Черниговщине / Фото подписчицы Суспильного
"Северное сияние на Черниговщине. Такой вид имело небо над Новым Быковом ориентировочно в 22 часа 2 мая", – отметили журналисты.
Загадочное гало над Украиной
А еще в некоторых областях видели гало вокруг Луны – по меньшей мере в Киеве, Одессе и Днепре.
Гало вокруг Луны в Украине 2 мая 2024 / Фото из телеграм-каналов
Если приблизить фотографии гало, может показаться, что оно похоже на знак гривны.
Гало над Киевом 2 мая 2024 / Фото из телеграм-каналов
Но в ролике оно имеет довольно жуткий вид, ведь объект парит в небе.
Загадочный объект в небе над Киевом: смотрите видео
Впрочем, есть версия, что на самом деле причина гало – запуск ракеты Маска в США. Там видели вторую ступень носителя SpaceX Falcon 9, который запустил два спутника WorldView Legion.
Что такое гало
Это оптическое явление в атмосфере, которое возникает вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах. Чаще всего наблюдается в перисто-слоистых облаках, реже – при других условиях.
Самой распространенной формой гало является светлый слабо окрашенный круг вокруг Солнца или Луны. В Украине он обычно не очень заметен, поэтому яркое гало всегда попадает в объективы камер. Как, например гало над Киевом в мае 2023 года – кстати, ровно год назад!